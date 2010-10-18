Походы школьников в лес отменяются

Ученики шестого класса 30-ой школы отправились в поход на Медведь-Камень. Группу вели инструкторы нижнетагильской фирмы «Мир приключений». В программу таких походов входят разные экстремальные аттракционы. Один из них – «русская катушка», он же - троллей, или, как называют его в фирме «Мир приключений», наклонные перила. Это развлечение и стало причиной трагедии.

Сегодня эксперты, которые тоже занимаются организацией подобных аттракционов, пытаются понять, что именно привело к трагедии. Учителя и одноклассники говорят, что мальчик прыгнул со скалы, с которой и была натянута «катушка», до команды инструктора. В результате внизу не успели подготовить ловушку, и школьник врезался в дерево. Сейчас 12-тилетний мальчик в коме и находится в реанимации. Врачи не берутся прогнозировать динамику его состояния. По словам директора фирмы «Мир приключений» Ольги Кунгуровой, ребёнка переведут на лечение в Екатеринбург. А все затраты на медицинскую помощь оплатит страховая компания. Школьники перед экстремальным походом были застрахованы.