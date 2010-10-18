Регионы получат дополнительные деньги на ликвидацию последствий засухи
18 октября 2010, 16:17ОбществоАнка
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На ликвидацию последствий засухи российские регионы дополнительно получат 15 миллиардов рублей.
Об этом заявил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков. Он подчеркнул, что несмотря на погодные аномалии, животноводы увеличили уровень производства на 7%. Как пишет "Уралинформбюро", засуха уничтожила порядка 40% урожая зерна в УрФО. Сильнее других пострадал Южный Урал, где погибло более 70% посевов. Зубков напомнил, что на ликвидацию последствий засухи российским территориям уже было выделено 20 миллиардов рублей, в ноябре поступит новый транш.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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