Регионы получат дополнительные деньги на ликвидацию последствий засухи

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков. Он подчеркнул, что несмотря на погодные аномалии, животноводы увеличили уровень производства на 7%. Как пишет "Уралинформбюро", засуха уничтожила порядка 40% урожая зерна в УрФО. Сильнее других пострадал Южный Урал, где погибло более 70% посевов. Зубков напомнил, что на ликвидацию последствий засухи российским территориям уже было выделено 20 миллиардов рублей, в ноябре поступит новый транш.