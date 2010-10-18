Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проверят общественный транспорт

Сотрудники ГИБДД в этот период уделят особое внимание проверкепредприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, и водителейпассажирского транспорта. Также будет оценена сохранностьобщественного транспорта, сообщил TagilCity.ruначальник отделапропаганды ОГИБДД УВД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.