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Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проверят общественный транспорт
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проверят общественный транспорт

18 октября 2010, 10:50Общество
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