Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила проверят общественный транспорт
18 октября 2010, 10:50Общество
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В период с 18 по 22 октября 2010 года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Автобус».
Сотрудники ГИБДД в этот период уделят особое внимание проверкепредприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, и водителейпассажирского транспорта. Также будет оценена сохранностьобщественного транспорта, сообщил TagilCity.ruначальник отделапропаганды ОГИБДД УВД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.
Проверка проводится с целью предупреждения ДТП с участием водителей пассажирского транспортаи в связи со значительным общественным резонансом по поводу ДТП данного вида, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
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