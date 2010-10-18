Свердловчане жалеют времени на подачу заявлений в милицию
18 октября 2010, 16:30ОбществоАнка
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Пресс-служба ГУВД по Свердловской области изучила общественное мнение о деятельности милиции.
Результаты оказались любопытными. Как сообщили «Джаст Медиа» в пресс-службе ГУВД области, по результатам опроса лишь 48% граждан, подвергшихся преступным посягательствам, обратились по этому поводу в милицию. Остальные 52% респондентов признались, что не писали заявления в органы внутренних дел. Причиной этого они назвали несоизмеримость потраченного времени и ущерба от правонарушения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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