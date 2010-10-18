Свердловчане жалеют времени на подачу заявлений в милицию

Результаты оказались любопытными. Как сообщили «Джаст Медиа» в пресс-службе ГУВД области, по результатам опроса лишь 48% граждан, подвергшихся преступным посягательствам, обратились по этому поводу в милицию. Остальные 52% респондентов признались, что не писали заявления в органы внутренних дел. Причиной этого они назвали несоизмеримость потраченного времени и ущерба от правонарушения.