Тагильские подростки устроили погром на кладбище

В пятницу, 15 октября, в дежурную часть ОВД по Дзержинскому районуНижнего Тагила поступило сообщение о разгроме кладбища от местного жителя 1948 годарождения

Одним из вандалов оказался несовершеннолетнийподросток 1999 года рождения, который состоит на учете в службе по деламнесовершеннолетних ОВД Дзержинского района.

Мальчик сознался в содеянном и рассказал, как все произошло.12 октября он с подружкой-одногодкой отправился на кладбище на могилуматери девочки. Там подростки беспричинно стали расшатывать и валить наземлю надгробия и кресты. При этом они не выбирали определенные могилы, аповреждали то, что попадались по пути, однако места погребения своихродственников обходили стороной. Подружка подростка по этому поводу далааналогичные показания.