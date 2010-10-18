Тагильские подростки устроили погром на кладбище
В Нижнем Тагиле два подростка 11 лет устроили погром на кладбище. Юные вандалы осквернили 20 могил, сообщили JustMedia в пресс-службе ГУВД по Свердловской области.
В пятницу, 15 октября, в дежурную часть ОВД по Дзержинскому районуНижнего Тагила поступило сообщение о разгроме кладбища от местного жителя 1948 годарождения
Одним из вандалов оказался несовершеннолетнийподросток 1999 года рождения, который состоит на учете в службе по деламнесовершеннолетних ОВД Дзержинского района.
Мальчик сознался в содеянном и рассказал, как все произошло.12 октября он с подружкой-одногодкой отправился на кладбище на могилуматери девочки. Там подростки беспричинно стали расшатывать и валить наземлю надгробия и кресты. При этом они не выбирали определенные могилы, аповреждали то, что попадались по пути, однако места погребения своихродственников обходили стороной. Подружка подростка по этому поводу далааналогичные показания.
За минувшую неделю это уже третий выявленный факт вандализма накладбищах Свердловской области. Так, в пятницу утром были обнаружены 25разбитых памятников на Лесном кладбище в Екатеринбурге. А двумя днямиранее в поселке Белоярский были задержаны двое 12-летних подростков зааналогичный погром на местном кладбище, сообщает JustMedia.