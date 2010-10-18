Учителям Свердловской области не доплачивают зарплату

С 2009 года изменилась система оплаты труда учителей, был осуществленпереход на нормативное подушевое финансирование. С тех пор свердловскиепедагоги стали замечать, что им оплачивают гораздо меньшее количествоуроков.Учителя обратились в профсоюз и к депутатам областной думы с просьбойпомочь разобраться в ситуации.