Учителям Свердловской области не доплачивают зарплату
18 октября 2010, 07:32ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Странности в бюджетной тарифной сетке первыми обнаружили учителя Каменска-Уральского. Их коллеги из других городов области, проверив свои данные по зарплате, тоже убедились в недостаче. Об этом сообщает портал 66.ru.
С 2009 года изменилась система оплаты труда учителей, был осуществленпереход на нормативное подушевое финансирование. С тех пор свердловскиепедагоги стали замечать, что им оплачивают гораздо меньшее количествоуроков.Учителя обратились в профсоюз и к депутатам областной думы с просьбойпомочь разобраться в ситуации.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей