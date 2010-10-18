Улучшилось состояние окружающей среды

Это следует из ежегодного доклада о состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения за 2009 год. В 2009-м по сравнению с 2008 количество выбросов в атмосферу уменьшилось, предприятия стали сбрасывать меньше отходов в водоемы. Уменьшилось и образование отходов. Доклад опубликован на официальном сайте министерства природных ресурсов Свердловская область.