Улучшилось состояние окружающей среды
18 октября 2010, 16:13ОбществоАнка
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Воздух в Свердловской области стал чище.
Это следует из ежегодного доклада о состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения за 2009 год. В 2009-м по сравнению с 2008 количество выбросов в атмосферу уменьшилось, предприятия стали сбрасывать меньше отходов в водоемы. Уменьшилось и образование отходов. Доклад опубликован на официальном сайте министерства природных ресурсов Свердловская область.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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