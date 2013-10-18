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Можно ли жить счастливо, не заводя детей? Тагильчане участвуют в опросе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Можно ли жить счастливо, не заводя детей? Тагильчане участвуют в опросе

18 октября 2013, 17:35Общество
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