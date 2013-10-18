Можно ли жить счастливо, не заводя детей? Тагильчане участвуют в опросе

По сути, люди, которые осознанно живут без детей, понимают, что не готовы к этому. Ребенок как плод любви, как долгожданный член семьи – для них далек. Грубо говоря, они так старательно подбирают тот план, тот график, который будет подходить для их семьи, что порой завышают планку и в дальнейшем, если ребенок не оправдывает их ожиданий, они воспринимают как ошибку, которую они на определенном этапе жизни допустили. А «не за горами» и кризис в семье.

Как обычно происходит в семьях? Пара живет вместе уже долгое время, они заняты друг другом, работают, занимаются собой. Родные и близкие их, в свою очередь, упрекают за то, что те не торопятся заводить детей. В итоге - напряженная обстановка в семье, конфликты, непонимание, неосознанное упрямство. Одни всё же заводят детей, но до конца счастливыми себя не чувствуют.

Есть и семьи, где в силу здоровья или возраста, детей нет. Одни мирятся с этим до конца своих дней, другие – прибегают к иным способам обретения потомства.

Конечно, в хорошем смысле слова, бесполезно что-то доказывать тем, кто уже имеет ребенка, а может даже и не одного. Они знают, чтО для них счастье, дети – это смысл из жизни. Иногда они неосознанно обижают тех, у кого детей еще нет, но это лишь потому, что они ослеплены «детским счастьем». Как можно жить без детей? – вопрошают они, не понимая тех, кто до сих пор не родил «детеныша».

Бывают пары, ослепленные друг другом, уверенные в своих чувствах, «не обремененные» детьми. Сама фраза «быть обремененными детьми» звучит ужасно, но они также легко могут и разойтись, но это, возможно, происходит искренне и реже, нежели пары, чей брак держится лишь на детях.

Конечно, эти истории – крайности. Бывает и так – те, кто когда-то не хотел детей, заведя их, больше не могут представить себя без своего чада. Меняются и взгляды, и сами люди. Смысл в том, что бесполезно спорить и с теми, и с другими – у каждого свое мнение, которое может изменится в любую минуту.

Городской портал TagilCity.ru накануне проводит на данную тему «Чайлдфри» опрос в социальной сети. Выяснилось, что бОльшая часть проголосовавших (63,6%) считают, что «без детей и жизнь не жизнь». Другие рассуждают – «торопиться не надо, а к 30 уже можно» - 23%. 6,7% думают, что «если написано выше, что родишь, хоть с какой идеей ходи». Ну, и по 3% у вариантов – «Только без детей можно ощутить вкус жизни» и «Я вообще детей боюсь». Так что можно не переживать за демографию Нижнего Тагила – наша молодежь хочет и будет иметь детей. А те, кто проголосовал за иные варианты, возможно, когда-нибудь передумают.