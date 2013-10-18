Отели Абу-Даби 5 звезд и обзор некоторых из них

Любимым местом отдыха туристов является набережная Corniche Road, протянувшаяся вдоль берега Персидского залива. Именно здесь расположены лучшие отели Абу Даби 5 звезд, с великолепными апартаментами и высоким сервисом обслуживания. К категории лучших отелей Абу-Дали следует отнести Dusit Thani Abu Dhabi, гостиницу Park Hyatt Abu Dhabi, Al Maqta Hotel Abu Dhabi , комплекс Jumeirah at Etihad Towers и т.д.

Отель Dusit Thani Abu Dhabi

Пятизвёздочный отель располагается в самом центре Абу-Дали, в современном правительственном районе, в шаговой доступности к корнишу, рядом с отелем Eastern Mangroves. На всей территории гостиничного комплекса действует бесплатный Wi-Fi. К услугам отдыхающих – СПА-салон и открытый бассейн. Тёплые тона, использованные в оформлении номерного фонда, придают особой изысканности отелю. Большие окна апартаментов открывают великолепную панораму города.

Комплектация номеров включает в себя телевизоры с плоскими экранами и док-станции для iPod. Отдыхающих ждут уютные кафе и ресторан, где в любое время дня можно попробовать блюда и напитки национальной кухни, ощутить на себе качество персонального обслуживания и приветливой атмосферы гостеприимства.

В СПА салоне гости могут воспользоваться услугами высококлассных массажистов, искупаться в открытом бассейне. За отдельную плату можно приобрести туры на осмотр местных достопримечательностей. По запросу клиентов организуется трансфер до аэропорта.

Отель Al Maqta Hotel Abu Dhabi

Отличительной чертой данного 5-звездочного гостиничного комплекса выступает дизайн его оформления, изюминкой которого являются изогнутые стёкла. Гостей отеля ждут просторные номера, отделанные мрамором комнаты, с окнами от потолка до пола. Удобное расположение отеля позволяет туристам в любое время дня воспользоваться пешими экскурсиями к восточным достопримечательностям края.