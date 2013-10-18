Свой дом на материнский капитал: тагильские семьи не ленятся оформлять бумаги

На самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь процедура с обналичиванием материнского капитала требует большого числа справок и регулярных подтверждений добросовестного использования денег.

Так, в пакет документов, который семье необходимо предоставить для получения средств материнской выплаты на строительство, входит сам сертификат, разрешение на строительство дома, право собственности на землю и нотариально заверенное обязательство по наделению правом собственности в построенном доме всех членов семьи, включая детей.

В том случае, если с документами все в порядке, в течение двух месяцев на счет семьи поступит половина суммы материнского капитала, и можно будет начинать работы на строительной площадке. Оставшиеся 50% материнской выплаты семья получит через шесть месяцев после первого перечисления, при условии выполнения определенного объема работ: монтажа фундамента, возведения стен и кровли. Этот факт должен подтверждаться актом выполненных работ, который оформляет отдел архитектуры и строительства того района, где выдавалось разрешение на строительство.

Стоит сразу отметить, дачу на материнский капитал не построить. Плюс, специалисты напоминают, что необязательно сразу вкладывать средства материнского капитала в жилье. Ведь в будущем эти деньги можно потратить на образование детей.