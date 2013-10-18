Свой дом на материнский капитал: тагильские семьи не ленятся оформлять бумаги
По последним данным Пенсионного фонда Нижнего Тагила со времени выхода закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 223 семьи направили средства на строительство дома.
На самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь процедура с обналичиванием материнского капитала требует большого числа справок и регулярных подтверждений добросовестного использования денег.
Так, в пакет документов, который семье необходимо предоставить для получения средств материнской выплаты на строительство, входит сам сертификат, разрешение на строительство дома, право собственности на землю и нотариально заверенное обязательство по наделению правом собственности в построенном доме всех членов семьи, включая детей.
В том случае, если с документами все в порядке, в течение двух месяцев на счет семьи поступит половина суммы материнского капитала, и можно будет начинать работы на строительной площадке. Оставшиеся 50% материнской выплаты семья получит через шесть месяцев после первого перечисления, при условии выполнения определенного объема работ: монтажа фундамента, возведения стен и кровли. Этот факт должен подтверждаться актом выполненных работ, который оформляет отдел архитектуры и строительства того района, где выдавалось разрешение на строительство.
Стоит сразу отметить, дачу на материнский капитал не построить. Плюс, специалисты напоминают, что необязательно сразу вкладывать средства материнского капитала в жилье. Ведь в будущем эти деньги можно потратить на образование детей.
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