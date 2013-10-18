Тагильчане не безразличны к беде: деньги, украденные у смертельно больного ребенка, должны быть возвращены

Мужчина немедленно написал заявление в полицию. Как оказалось, интернет-воры восстановили сим-карту, на которую был зарегистрирован электронный кошелек, и перевели эту сумму на другой счет. Получилось, что на операцию родители деньги нашли, но выздоровление ребенка зависит от курса реабилитации, а на это необходимо как минимум миллион рублей, почти половина из которого оказалась украденной.

Елена, жительница Нижнего Тагила, которая рассказала об этом редакции TagilCity.ru, сообщила, что вместе со своими коллегами они скоро будут отправлять средства Илоне. Кроме того, со слезами на глазах, они обращаются ко всем неравнодушным тагильчанам помочь малышке в такой беде. Чудовищная несправедливость, которая возникла в ее семье, должна быть устранена «всем миром».

Кстати, мошенники, которые украли деньги, позже признали свою вину и извинились, передает телеканал «НТВ», обещали вернуть деньги с условием, что семья Валуевых заберет заявление из правоохранительных органов. Однако никакой реакции от воров до сих пор нет, поэтому семья, попавшая в беду, надеется только на неравнодушных и добрых людей.