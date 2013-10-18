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Тагильчане не безразличны к беде: деньги, украденные у смертельно больного ребенка, должны быть возвращены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане не безразличны к беде: деньги, украденные у смертельно больного ребенка, должны быть возвращены

18 октября 2013, 16:35Общество
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