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Тагильским электросетям 80 лет: непривычно о привычном на выставке «Свет людям дающие» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильским электросетям 80 лет: непривычно о привычном на выставке «Свет людям дающие» (ФОТО)

18 октября 2013, 10:50Общество
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