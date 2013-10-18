Тагильским электросетям 80 лет: непривычно о привычном на выставке «Свет людям дающие» (ФОТО)
18 октября 2013, 10:50Общество
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Накануне в Нижнем Тагиле открылась новая выставка, приуроченная к юбилею, 80-летию местных электрических сетей.
За восемь десятков развития электричества в Тагиле произошло много интересного, а вспомнить, как это было, сделать несколько снимков на фоне ретро фонарей и светильников, даже непривычной аппаратуры – отличный шанс хорошо провести время.
К слову, выставку решили назвать «Людям свет дающие», ведь именно благодаря людям, квалифицированным специалистам возможна качественная работа всего электрооборудования в городе.
Добавим, выставка проходит в выставочных залах музея-заповедника по адресу Ленина, 1 (бывший Горсовет) с 10:00 до 17:30 кроме понедельника и вторника.
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Фото музея-заповедника
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