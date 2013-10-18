Тагильский участковый победил во втором этапе конкурса «Народный участковый»!
В Свердловской области продолжается ежегодный конкурс «Народный участковый». Уже миновало два серьезных этапа - отборочный и интернет-голосование. С радостью сообщаем, что во втором этапе победу одержал наш земляк – Василий Манкевич.
С 2011 года он назначен на должность старшего участкового уполномоченного полиции отдела полиции № 21 ММУ МВД России «Нижнетагильское», обслуживает территорию административного участка с сельскими населенными пунктами Висим, Харенки, Большие Галашки, Синегорский, Дальний, Северка.
Василий Манкевич в рамках повышения своих профессиональных навыков в период с 2005 по 2008 годод обучался в Московском международном юридическом институте, который успешно окончил, получив высшее специальное образование.
Десятилетие безупречной службы Василия Манкевича отмечено медалью МВД России. К работе относится ответственно, внимательный, грамотный и исполнительный сотрудник. На селе участковый уполномоченный - и юрист, и психолог, всегда выслушает пожилых жителей, даст совет, побеседует с человеком. В работе взаимодействует с поселковыми советами общественности, женсоветами.
Отметим, что за Василия отдали голос 331 046 человек (60%) от общего количества проголосовавших - 550 635. А областные издания, кстати, обиженно намекают на то, что результаты, возможно, «накручены». Но впереди третий этап конкурса - с 5 по 14 ноября 2013 года на официальном интернет-сайте МВД России, где и определится финальный победитель конкурса.
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