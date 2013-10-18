Трамвай без путей - металлолом. В Нижнем Тагиле до конца ноября приведут в порядок трамвайные пути

Мы приняли правильное решение, что начали не только покупать трамваи, но и ремонтировать пути, - сказал Сергей Носов. - В противном случае новые вагоны на старых трамвайных путях разбились бы очень быстро. Поэтому мы намерены продолжить эту программу и в следующем году.

По данным официального сайта города, в этом году обновили 5,3 километра трамвайных путей. Известно, что в рамках программы «Тагильский трамвай» в 2014 году поменяют полотно на участках Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов.

По словам генерального директора подрядной организации ООО «Тагилстрой» Сергея Щербакова, окончание работ на тестируемом участке завершится по графику к 30 ноября. При этом подрядная организация выиграла аукцион на ремонт ещё полутора километров трамвайных путей. Таким образом, в ноябре планируется освоить порядка пяти миллионов рублей, а остальные средства будут перенесены на следующий год.

В ноябре мы отремонтируем трамвайное кольцо на улице Садовая и подъездные пути к трамвайному парку - пояснил С. В. Щербаков. – Ну а для тагильчан трамваи в рейсовом режиме запустим с 22 октября.