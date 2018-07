«Ты всегда ученик, никогда – учитель». Уроки жизни от мировой легенды хип-хоп культуры. Калиф Селлерс – в Нижнем Тагиле (ФОТО; ИНТЕРВЬЮ)

Изначально Калиф собирался проводить мастер-класс для тагильчан. Но по ряду причин его поездка превратилась в простые дружеские встречи. Накануне, 16 октября у него прошел мастер-класс в Екатеринбурге. Вообще, по словам Андрея Sneik, основная проблема современных танцоров заключается в том, что открывается множество посредственных студий, где люди не понимают того, что преподают. Человек, который занимается года два танцами и позиционирует себя как профессиональный танцор, может не понимать того, чего дает. Задача подобных встреч среди дэнсеров – почерпнуть максимум опыта, окунуться в историю, «впитать», понять ее.

Многие называют Калифа «легендой при жизни», и это действительно так, ведь он, по сути, один из основателей стиля house. Путешествуя по миру, Калиф знакомится с людьми, своими учениками и последователями. Всем сердцем он хочет, чтобы хаус-культура была сохранена в том первоначальном виде, в каком он собственными руками ее и создал. Самое главное для него – проникнуться танцем, доказать свою точку зрения не словами, а движениями. И, кстати, он делает многое для поддержания и развития культуры по всему миру – мастер-классы, беседы, лекции, встречи со СМИ. Так, приехав в Нижний Тагил уже во второй раз, Калиф встретился с журналистом TagilCity.ru.

Самое главное в жизни любого человека – добиться успеха в том, что ему нравится, в том, чему он готов посвятить себя. Не поверхностные, а глубокие знания. История направления музыки и танцев стиля house насчитывает более 30 лет, и это действительно важный этап развития современной культуры. Это не только танцы, но и музыка. Приезд Калифа в наши края, в Нижний Тагил важен и с культурной точки зрения. Возможность пообщаться с «первооснователем» мирового направления, представителем хип-хоп культуры важно для тех танцоров, которые действительно знают, что они делают. И это прекрасно, что находятся те, кто это ценит и дорожит.

Калиф, ты слышал о Нижнем Тагиле раньше?

– Вообще, я был здесь в апреле в рамках чемпионата «Open Jam». Мои друзья показали мне и завод имени Куйбышева, и Лисью гору. Они рассказали мне о Черепановых, которые изобрели первый паровоз. И многое другое. Я всё показал своей семье в Америке.

Что значат для тебя танцы?

– Танцы – это моя жизнь. Это – моё всё. Это то, о чем я думаю, просыпаясь по утрам, это то, о чем я думаю перед сном. И еще я задумываюсь о том, как долго еще смогу заниматься этим профессионально. Еще я путешествую, иногда просто для того, чтобы расслабиться. И мне это нравится.

Сколько ты уже танцуешь?

– Как мне сказала мама – с трех лет. Ну, а вообще это уже 31 год моей жизни, что я танцую. Еще я обучаю танцам. // (So for me it’s like 31 years in my life that I dancing, I coaching too.)

Люди танцуют, когда они счастливы, люди танцуют, когда им грустно. Это прекрасный способ абстрагироваться от стресса.

Чему бы ты еще посветил свою жизнь, если бы не танцы?

– Вообще до того, как я стал профессиональным танцором, я мечтал профессионально играть в футбол, не в соккер, а в американский футбол. Я хотел этого с малых лет и до университетской поры. И, кстати, у меня очень хорошо получалось. Я любил учить, я учил детей. Я учил и своих сыновей, когда они были детьми. Я определенно бы занимался именно этим. А вообще я делаю и другие вещи – DJ, эмси, да, я делаю музыку.

Можешь рассказать мне об истории стиля танца house?

– В начале 80-х в Чикаго родилось одноименное направление музыки. Произошло это в клубе «Warehouse». После эта музыка пришла в Нью-Йорк, где были на тот момент только хип-хоп клубы. Там было слишком много насилия. Люди стреляли, иногда даже убивали. И мы стали ходить только в house-клубы -– одеваться соответствующее и так далее.

Там включали хип-хоп, чаще даже хаус-музыку, совмещали всё это. Так, мы трансформировали танцы хип-хопа в хаус. Там мы встречались со старшими ребятами. Их танцы отличались он наших. Но так и получилось наше направление – у нас была одна энергия, у них – совершенно другая. Мы нашли способ всё это скомбинировать. И не знаю, через какое время мы поняли, что делаем действительно настоящие танцы. Мы называли это «clubbing» - ведь ты приходишь в клуб, чтобы провести время, получить какой-то опыт. Ты хватаешь девушку, танцуешь с ней, иногда даже пытаешься танцевать с ней всю ночь. Это ведь весело, да?

Сейчас всё как-то по-другому. У людей есть самые разнообразные причины для того, чтобы танцевать. Кто-то хочет быть знаменитым, кто-то любит участвовать в разных соревнованиях. Но все они, бесспорно, любят то, что делают. И я хочу встречать людей, как я, которые хотят знать нечто большее, чего они не знали ранее.

Я понял: «Чем больше ты хочешь чего-то достичь, тем больше ты узнаешь». Если кто-то не хочет знать больше того, что он знает, он всегда будет в поиске, но никогда ничего не найдет.

Это будто «корова», которая дает тебе молоко, дает тебе информацию, но ты не знаешь, что с ней делать: кто-то хочет пенки, кто-то молока, а кто-то и того и другого. Но я думаю, что всё строится следующим образом: молоко – пенка – 50/50 – и откуда это все? Правильно, от коровы. Танцы – это корова.

А вообще, какая твоя главная цель, когда ты учишь людей танцам?

– Для меня, это рассказать им историю. И даже не всегда рассказать, а показать. Всё, что ты говоришь, ты должен уметь показать и доказать. Важно рассказывать молодежи о том, что ты делал и что ты делаешь до сих пор. Это особый способ добиться понимания, но не столько вербально, сколько физически. Вербально – это то, как мы говорим прямо сейчас. Для меня всё это очень важно. И поэтому я создал свой бренд, с самого начала, с самой «сердцевины».

Трудно ли обучать большое количество людей?

– Нет, вообще-то даже легче. «Урок» напоминает времяпрепровождение в клубе, вечеринку. Это дает много энергии, которая трансформируется и передается среди людей.

Фотография со страницы Екатерины Григорьевой. Мастер-класс, прошедший в рамках уральского Чемпионата по стилям Break Dance, Popping, hip hop, house, Locking – Ural Dance Event «Open Jam»

А что делать тем, кто стесняется танцевать?

– Знаешь, надо с этим всеми силами бороться. Я понял, если человек боится танцевать, то он многого боится и в жизни. Мой друг Генри Линк тоже когда-то стеснялся. И однажды сестра попросила его закрыть глаза и начать танцевать. Он сделал это прекрасно. И когда он открыл глаза – вся семья с удивлением смотрела на него, хотя до этого никого в комнате не было!

А ты помнишь свой первый «баттл»?

– Мы проводили баттлы много раз в соседнем городе. Было много людей, которые смотрели на нас. Однажды парень, типа главарь, сказал, что парни из соседнего города хотят видеть нас на баттле. Так, три мы на великах добирались до соседнего города, где были знакомые танцоры. Они, помню, играли в бейсбол. Попросили подождать минут 10. Был последний круг. Подом подошли и говорят: «Wazzap?!». И потом мы соревновались. Я сделал всё, что мог. Помню только, что очень нервничал. Но это очень классный опыт в моей жизни.

Ты работал со многими знаменитостями. Кого бы ты выделил? Кто больше запомнился?

– Уилл Смитт очень веселый! Помню Мэраю Керри. Я не раз с ней работал. Она в первый раз очень стеснялась. Тогда она только начинала свою карьеру, это был один из первых клипов на песню «Someday». Потом, в следующий раз, когда мы встретились, она была более раскрепощена. Он сделала свою карьеру, была более уверенна в себе. Хороший опыт.

Я уверена, ты исполнял так называемые «урбан танцы» (уличные, городские). Расскажи об этом! Это очень круто.

– Да, но это также и тяжело – собрать людей вокруг себя. Это талант заставить их глазеть на тебя. Мы делали это потому, что нам нужны были деньги. Ставили коробку, и вот-вот должна была явиться полиция. Надо делать надо все быстро. Так… *танцуем*.. «Копы идут, копы идут! Сматываемся!». И я знаю, люди делают настоящие представления. В любом случае такие условия – решение правительства. Нет смысла с этим спорить.

Можешь объяснить мне разницу между уличными танцами в кино и в жизни? Есть ли в кино фальшивка?

– О, нет, это не фальшивка. Хореография – не фальшивка, танцы – не фальшивка. Всё, что происходит в кино – видение режиссера. Это его решение, что делать танцорам. Улыбка, одежда, что еще? Видели Криса Брауна в новом фильме? Он классный брэйкдансер! Он умеет танцевать и он крут! И это не фальшивка. Что насчет «Шаг вперед»: концепция флешмобов – замечательная идея, а кино - …

А как насчет разницы между теми, кто танцует за деньги и теми, кто просто танцует?

– Некоторые говорят: «Я не хочу заниматься коммерцией»! Это сумасшествие! Если ты хочешь быть успешным, то должен быть тот, что ценит тебя, кто платит тебе. Так, разница между теми, кто работает в Голливуде и теми, кто танцует на улице – в Голливуде просто платят деньги.

А кто ты из этих противоположностей?

– Я посередине. Потому что работаю на себя. Но я знаю, как быть успешным и как быть ни с чем. Даже не знаю, кто лучше. Все мы – танцоры. Просто кто-то концентрируется на деталях, а кто-то на свободе.

Знаешь, некоторые люди, которые преподают танцы, не знают, что они делают!

Эта проблема – везде. Я знаю множество сфер. У людей нет всей информации, и я возвращаюсь к своим глубоким мыслям о «корове». Просто спросите их: «Чувак, ты знаешь, что ты делаешь?» // Man? Do you know what ya doing?

Расскажи, пожалуйста, о талантливых людях в твоей жизни.

– Знаешь, все в какой-то мере талантливы в чем-то. И я думаю, что люди, которые мне близки, это самые большие таланты, которых я когда-либо встречал. Мой хороший друг Генри Линк очень талантлив. Он танцор и художник. Когда увидишь, попроси его нарисовать для тебя. Будешь шокирована. Он ди-джей, он делает музыку.

Другой мой друг – Будда Стретч тоже рисует, еще он DJ. Он самый талантливый человек, которого я знаю. Ты даешь ему одно направление, он добивается в нем успехов, и так далее. Для меня это талант, когда человек может делать много вещей и превозносить их на высокий уровень.

Как человеку можно развить свой талант?

– Я думаю, сначала кто-то должен его разглядеть. Часто люди не подозревают о своем таланте. И вот однажды кто-то им скажет: «Господи, как ты это делаешь?!». Кто-то должен заметить, оценить и сделать это особенным.

Что можешь посоветовать профессиональным танцорам и начинающим?

– Скажу всем танцорам: «Ты всегда ученик, никогда – учитель». Это лучший совет. Это урок на всю жизнь. Ты всегда что-то изучаешь. Даже когда ты скажешь «Ничего». «Что ты делаешь? – Ничего.» Вообще-то ты, возможно, сидишь на диване, может просто смотришь. Ты всегда делаешь что-то. И никогда не делаешь ничего.

К вопросу о профессионалах. Некоторые говорят «Я профессионал!».

– Правда что ли? А сколько ты танцуешь?

– Уже пять лет.

– Ха-ха.

За свои 44 года Калиф получил уйму ценного опыта, о котором он, кажется, готов рассказывать часами. Но самое главное то, что он знает, о чем говорит. Он видит тот глубокий смысл, который стремится донести людям. Он понимает тебя с полуслова и рад любому вопросу. Немногие, будучи людьми мирового масштаба, могут уделять столько времени своим учениками по всему миру, как это делает Калиф. Конечно, то, что он преподает невозможно понять с первого раза, кто-то и вовсе не поймет, потому что сам этого не хочет. Но самое главное, что даже в Нижнем Тагиле есть люди, которые имеют таких друзей и возможности развивать культуру города в своей нише, в своем направлении. И это здорово! Кстати, вчера ребята проводили Калифа в Санкт-Петербург (о предстоящей поездке он сообщает на видео выше), потом у него в планах - Нью-Йорк и месяц в Европе.

«You always a student. Never a master.» Life lessons by world legend of hip-hop culture. Caleaf Sellers - in NijnijTagil

He has been working with different celebrities (Mariah Carey, Will Smith, «Pet shop boys» etc.) , he is one of the 25 founders of the legendary house style, a producer, a DJ, a dancer with a world name, a mentor, a father of three children and a very remarkable person - Caleaf Sellers. The other days he visited NizhniTagil, where he had been invited by Andrew Snake - the head of a well-known dance studio BNS and the representative of Ural hip-hop community BNS.

At first Caleaf was going to deliver a master-class for local dancers but due to some reasons the trip turned out to become just a row of friendly meetings. Caleaf also has delivered a master-class in Yekaterinburg. As Andrew Snake says, the main problem for modern dancers is that they open many ordinary studios but don't quite realize what they teach. A person who has been dancing for a few years and claims himself to be a professional dancer, can misunderstand what he's really doing. The main aim of meetings like these is to exchange experiences, to feel the history of dance as deep as possible and to understand it.

Many people call Caleaf «an alive legend» and it's true, because he is one of the founders of house-style. Traveling around the world Caleaf meets many people, his students and followers. With all his heart he wants house-culture to be saved in its initial form. The most important thing for him is to get into the dance, to prove your opinion not with words but with motions. By the way he makes a lot of things for that - master-classes, conversations, lections, meetings with mass media. So being in Tagil in the second time Caleafmet with a journalist of TagilCity.ru.

The most important thing for every person is to succeed in what he likes, in what he's ready to live for. Not superficial knowledge but deep. History of house as a branch of music and dance style counts more than 30 years, and it's a very important stage of development of the modern culture at all. Caleaf's visit to our place is also important because of cultural side. The chance to communicate with a house culture founder is a splendid opportunity for those who dance and know what he's doing. And it's great that people appreciate it so much.

Have you ever heard about Nijniy Tagil before?

– Actually I was here a couple month ago. And my friends showed me a Kujbasev’s factory and house across the lake where people looked fire (Лисья гора, - прим. ред.). And they told me about Cherepanovs, who create a first locomotive. That was what I showed my family in America.

What is dancing for you, Caleaf?

– Dance for me it’s my life. It’s everything. Sometimes it’s what I think about when I get up in the morning, it’s what I think about when I’m gonna sleep at night. I think of how much longer I will be able to do this professionally.

I’m travelling. Sometimes cuz I travel just relax. And really love it.

How long are you dancing?

– I know my mom told me since I was 3. So for me it’s like 31 years in my life that I dancing, I coaching too. People dance when the happy, people dance when the sad. It’s like the way to escape wherever you in the stress.

What would you dedicate your life instead dance?

– Well, before I got a dance professionally, my dream was to be a professional football player, not soccer, American football. I wanted to play from kid to University. So I was very good. I liked to coach, I coach kids. I coach my sons when they were young. I would definitely do that. I do other things. DJ, MC, producer, I make music too.

So, what is your style?

– A danced to hip-hop? House music. A lot of people around the world knows me for dancing house music, teaching that we did.

Can you tell me about history of house-style?

– People dance it since early 80th. And its inception, it’s birthplace in Chicago. These music played in the club called «Warehouse». In clubs we exchanged dancing, exchanged information. And we were kids from hip-hop clubs. Unfortunately we can’t continue in those club, cuz it was too violent. People were getting shots, someone even was getting killed. Those place were closed cuz insurance was too high.

So we had to go to another club. And we went to House club, where we were playing hip-hop, mostly house music, converted it. So be brought the dance from hip-hop into house. And then we also met up with older people that were on that scene. And that’s how our dance was created, because they move differently how we did. We had a lot of one kind of energy, they had another. We found a way to combine it. I don’t know in how many years we realized that we make natural dance. We called it «clubbing» - you come to club to spend time, get an experience. You grab a girl, dance with her, try to dance with her all night. And it was very fun.

Now things are different, now people dance for different reasons. Someone dances cuz they wanna be famous, they wanna take part in competitions. But all of them dance just they love it. I wanna meet people like me, who just wanna know something they didn’t learn before. So I realized: «The more you gonna to do something, the more you learn». If you take from someone the less you learn, you always gonna bу looking for something , but you never gonna find it. Some people calling it cow, that gives milk, that gives you an information, but you didn’t realized it. Some want skin milk, some want milk and some want half/half. But I think: milk – skin milk – 50/50 and all from here? Right. Cow. Dancing is a cow.

What is your main aim in dancing when you are teaching people?

– For me it’s about teaching them history. But not always talking to them but showing them. So anything you say you should be able to show and prove. It’s important for younger people telling them about you used to do, you can still do. It’s some form of taking understanding, because that’s physical, it’s not really verbal. Verbal side is making right now, when we’re speaking. For me that’s really important. And that’s what I have my brand is supreme foundation, that’s what I built from the core.

Is it difficult to teach a lot of people at once?

– No, actually, it’s easy to teaching them. I like it because it feels like a club, a party. It gives a lot of energy, and it moves between people.

So what should the person do if he shying dance?

– You know, you should fight it. I found: if some people shying about dance they’re shying another areas too. My friend Link shied to dance too. And his sister told him close his eyes and dance. And when he closed his eyes he dance good. When he opened it all his family watching, but before no one was there!

Do you remember your first battle?

– We did it many times in neighborhood. There were all the guys who were watching us. We gonna take to another neighborhood. And one guy who wanting us to the neighborhood because guys over there wanna see us. So three of us on bikes got there. There were guys that I know. They played baseball. 10 minutes… Former circle… «Wazzup?!». I just remember my nervous! But I did what I could. I did learn that experience.

You have been working with a lot of stars. So what is your «favourite» person? Whom you have noted?

– Will Smith, he’s so funny! Mariah Carey. I worked with her more than one time. She was shying cuz she just started, that was one of her first album and song – «Someday». But when I met her again she was more relaxed. She made her career, she was more confident. It was a nice experience.

I’m sure you have danced «street dance». Tell us about it! It’s so cool.

– Yeah, but it is also very hard. Just to get people come around, that’s talent to make them stare at your show. But we did it just because we try to get money. Just bring the box, but police are gonna come soon. You have to do it fast. So… *dance*… «Cops are coming! Turn it down, turn it down!». But I know people make nice performance. But anyway it’s government decision.

Can you explain me a difference between street dancing in movies and real street-dancing? Is there any fake?

– Oh, it’s not a fake. Choreography is not a fake, dancing is not a fake. What happen in the movie is director’s vision. Dancers have to do what director says. The director’s vision is what dancers have to do. Smile, dress, what else? Have you seen Chris Brown in his new film? He’s good breaker, cool b-boy (breakdancer – прим.ред.)! He can dance and he’s cool, and it’s not a fake.

What about «Step up» movie: the concept – great idea, the movie - ….

So, what about difference between those who get money for dancing and those who just dance?

– Some people says: «I don’t wanna be commercial»! That’s crazy! You wanna be successful, and there should be someone who appreciate you, who pay to you. So the difference between those who work in Hollywood and those who dance on the street is: in Hollywood you getting pay.

And who are you between that?

– I’m in the middle. Cuz I work for myself. But I know how to be in success and how to be without anything. For me no one is better. All they are dancers. Someone concentrate on details, someone on freedom.

You know, some people who teach dancing don’t know what they are doing.

– That problem is everywhere. I know many areas. People don’t have all the information and I return to my words about «cow». Just ask them: «Man? Do you know what ya doing?»

Tell me about talented people in your life?

– You know, everybody has a different talent. I think the people who are close to me are the most talented I’ve ever met. My good friend Henry Link is very talented. He’s also artist. Next time you see him ask him to draw for you. You gonna be shocked. He’s DJ, make music.

Another friend of mine is Buddha Stretch draw, DJ. We’re all DJ, produce. He can sing, he can act. He’s the most talented person I know. You pushed him this way, he can go this way and etc. That’s for me is a talent, that you can make many things and get them on a high level.

How can a person develop his talent?

– I think someone has to see the talent in you and push it. Because mostly people have a talent but they don’t know. And one day someone says: «Wow! You can do it!». Someone has to appreciate it first, realized that, make it special.

What can you advise to professional dancer and beginners?

– To all dancers I say: «You’re always a student, never a master». That’s my best advice. That’s life lesson for anything. You’re always gonna be learning something. Even when you say «nothing» - «What are you doing?» - «Nothing!» - Actually you may be sitting at the table, you may be looking… But you’re always doing something. You never doing nothing.

Some people says: «I’m professional!».

– Oh, really? How long you dance?»

– Five years!

– Ha-ha.

