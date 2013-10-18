Участники скандальной массовой драки в Нижнем Тагиле собрались за «круглым столом»

Как стало известно по информации МВД Нижнего Тагила, вчерашним днем «за круглым столом» собрались руководители аппарата Администрации и полиции, а также сами зачинщики драки и их родители.

Разговор начали с того, что спортсмены перешли черту, а скандальное видео не красит ни одну из сторон, что и привело в итоге к плачевным последствиям. И.о. начальника ММУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Рафаил Мингалимов сказал следующее:

Я позволю выразить себе такую уверенность: никто из Вас, ни ваши родители, ни близкие не испытывают положительных эмоций в связи с произошедшим. Понятно, что где-то эмоции захлестнули, где-то сработал юношеский максимализм, но нужно быть дальновиднее и взвешеннее. Нужно искать в себе внутренние силы и всё-таки совладать со своими эмоциями, выражениями. Мы все с вами настроены на позитив, мы рассчитываем на ваш вклад в развитие города. Я призываю всех присутствующих сделать общий вклад, чтобы минимизировать негативные последствия всего происходящего.

Итогом же встречи стали слова о прощении и о том, что хоть прошлого не вернуть, будущее все-таки в руках каждого.

Однако не стоит думать, что кто-то вышел здесь сухим из воды. Известно, что директору школы и тренерам, где занимались тхэквондисты, объявили строгий выговор. Один из участников драки теперь отчислен из торгово-экономического колледжа, в котором обучался. Кроме того, планируется внести предложение в федерацию тхэквандо по дисквалификации двух профессиональных спортсменов - участников драки.