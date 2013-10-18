В Нижнем Тагиле открылся первый единый муниципальный расчетный центр

Здесь будут осуществляться платежи за все виды энергоресурсов, а за качество обслуживания населения руководитель муниципального центра будет отвечать лично отметил Сергей Носов.

По мнению мэра, основной задачей центра должна стать прозрачность производимых операций, что в свою очередь повысит уровень ответственности управляющих компаний перед жителями города.

В настоящее время руководители НТ МУП «ЕМРЦ» ведут переговоры с рядом управляющих компаний по вопросам заключения договоров на обслуживание населения, а также планируют расширить сеть пунктов приёма платежей по всему городу.

Сейчас действует шесть пунктов в Дзержинском районе и два в Ленинском районе. Кроме этого мы хотим в ближайшее время открыть подобный пункт по приёму платежей от населения и в Тагилстроевском районе. Кроме этого мы заключили договоры со Сбербанком России и Почтой России, что позволит тагильчанам оплачивать услуги ЖКХ в любом почтовом или банковском отделениях без комиссий рассказал директор единого муниципального расчётного центра Анатолий Козлов.