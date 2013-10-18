В Нижнем Тагиле открылся первый единый муниципальный расчетный центр
Вчера, 17 октября, Глава города Сергей Носов открыл первый единый муниципальный расчетный центр. В центральном офисе НТ МУП «ЕМРЦ» на Газетной, 72 работает 20 сотрудников, которые будут обслуживать около 35 тысяч горожан. Агентские договоры на обслуживание заключены уже с шестью управляющими компаниями и несколькими товариществами собственников жилья.
Здесь будут осуществляться платежи за все виды энергоресурсов, а за качество обслуживания населения руководитель муниципального центра будет отвечать лично отметил Сергей Носов.
По мнению мэра, основной задачей центра должна стать прозрачность производимых операций, что в свою очередь повысит уровень ответственности управляющих компаний перед жителями города.
В настоящее время руководители НТ МУП «ЕМРЦ» ведут переговоры с рядом управляющих компаний по вопросам заключения договоров на обслуживание населения, а также планируют расширить сеть пунктов приёма платежей по всему городу.
Сейчас действует шесть пунктов в Дзержинском районе и два в Ленинском районе. Кроме этого мы хотим в ближайшее время открыть подобный пункт по приёму платежей от населения и в Тагилстроевском районе. Кроме этого мы заключили договоры со Сбербанком России и Почтой России, что позволит тагильчанам оплачивать услуги ЖКХ в любом почтовом или банковском отделениях без комиссий рассказал директор единого муниципального расчётного центра Анатолий Козлов.
Кроме этого, под эгидой МУП «ЕМРЦ» работает ряд консультационных пунктов для населения, где каждый желающий может получить помощь квалифицированных специалистов по вопросам начисления платежей, льгот и компенсаций за услуги ЖКХ. По словам Анатолия Козлова, эта сеть в дальнейшем будет только расширяться.