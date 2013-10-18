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В Нижнем Тагиле открылся первый единый муниципальный расчетный центр
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле открылся первый единый муниципальный расчетный центр

18 октября 2013, 09:25ОбществоCorey
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