В выходные в Нижнем Тагиле немного потеплеет
18 октября 2013, 13:45Общество
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По данным ФГБУ «Уральское управление по метеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие пару дней температура воздуха днем будет плюсовой.
Причем в субботу прогреется до 4 градусов по Цельсию, в воскресенье столбик термометра и вовсе достигнет 7 градусов тепла. Правда, потепление будет сопровождаться сильным западным ветром (порывы до 15 метров в секунду).
Что касается осадков, возможен дождь, но небольшой. Так что выпавший снег успеет сойти на нет. Однако уже в понедельник относительное тепло закончится, на дорогах прогнозируют гололедицу, а в течение дня снег.
Добавим, ожидаемый ветер будет способствовать рассеиванию вредных веществ в атмосфере.
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