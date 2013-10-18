В выходные в Нижнем Тагиле немного потеплеет

Причем в субботу прогреется до 4 градусов по Цельсию, в воскресенье столбик термометра и вовсе достигнет 7 градусов тепла. Правда, потепление будет сопровождаться сильным западным ветром (порывы до 15 метров в секунду).

Что касается осадков, возможен дождь, но небольшой. Так что выпавший снег успеет сойти на нет. Однако уже в понедельник относительное тепло закончится, на дорогах прогнозируют гололедицу, а в течение дня снег.