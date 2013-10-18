Зарядка поневоле. Из-за коммунального конфликта в Нижнем Тагиле некоторые жители Вагонки живут без лифта

Как рассказывает издание «Областная газета», конфронтация руководителей тагильского ТСЖ «Пихтовая, 30» продолжается вот уже не один месяц. Жители разбились на два лагеря и ведут «бои»: дерутся на собраниях, обращаются в суд, в прокуратуру, Администрацию и СМИ.

Председатели правления сменяют друг друга, и разобраться, кто из них легитимен, не в силах уже никто. Может, соперничество длилось бы бесконечно, но последний инцидент – с монтажом новых лифтов — вышел за рамки этого 324-квартирного дома.

Все в курсе, что в нашем городе проходит массовая замена лифтов. На улице Зари планировалась замена 44 лифтов, где Ропотребнадзор после проверки запретил использовать установленные подъемники. После выделения дополнительных средств из областного и местного бюджета в планы были внесены существенные коррективы. Так, на обновление лифтового хозяйства было направлено 313,2 миллиона рублей. Полученных средства хватило, чтобы заменить 220 подъемных машин, которые поставил Щербинский лифтостроительный завод. Подрядчики «Тагиллифт-НТ» работали не покладая рук. Конечно, не без ошибок, но каждый раз бригады «доводили до ума» лифты, за которые им же и отвечать.

Тот самый дом №30 по улице Пихтовая, где лифт отслужил почти три десятилетия, стал участником программы. Однако вопрос заключения договоров на монтаж лифтов стал здесь поводом для соперничества. Представители двух лагерей задумали установить лифты разных фирм-производителей. Одни хотели сотрудничать с местной компанией, другие делали ставку на зарубежные лифты. Так, «Тагиллифт-НТ» установил щербинские подъемники, получив поддержку представительницы старого правления Ларисы Пережогиной. Но акт приемки работ председатель действующего ТСЖ подписывать отказался. Причины – низкое качество работ:

Когда лифты запустили, выявилось много недоделок, даже ребенок в одном из них застрял.

Лифты проработали всего пару дней, затем были остановлены. Конструктивный диалог между заказчиком и подрядчиком не получился. Так, уже второй месяц восемь установленных лифтов стоят, а жители дома, хоть и делают «зарядку», но крайне недовольны положением дел. Большинство жителей уверены, что оборудование не устраивает председателя, ведь он заключал договор с другой фирмой и имеет перед ней обязательства.

А вчера жильцы многострадального дома провели очередное собрание – мира достигнуто не было. В разгар ругани к жителям явился Сергей Константинович Носов. Он разъяснил, что данный инцидент срывает всю программу по замене лифтов, и убедил жителей провести переговоры между ТСЖ и «Тагиллифтом».

Он должны урегулировать спорные вопросы и запустить, наконец, подъёмники. Что касается наведения порядка в самом товариществе, то на 24 октября намечено общее собрание, на котором решится судьба ТСЖ «Пихтовая, 30» и определится его легитимный руководитель.