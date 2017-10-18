| регистрация
Новости Нижнего Тагила

90 лифтов заменят в домах Нижнего Тагила в 2018 году

18 октября 2017, 11:00Добавить новость
Нижний Тагил,замена,лифт,капитальный ремонт,программа,жкх,Дзержинский район

В 2018 году по программе капитального ремонта в Нижнем Тагиле заменят 90 лифтов.

Замена пройдет в 6 домах на Дзержинском районе, в других районах – в 12 домах.

 

Дзержинский район:

Ильича, 82, 86, ул. Алтайская, 41/26, Ленинградский проспект, 32, Юности 45, 53

 

Другие районы Нижнего Тагила:

Уральский проспект, 38, 42, 50, 54, В. Черепанова, 39а, Садовая, 97, Космонавтов, 4, Ермака, 20, 39, Красная, 6, Тагилстроевская 5 и 1.

 

По адресу Тагилстроевская, 1 замена лифта пройдет в подъезде №8, пишет «Тагильский рабочий».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Произошла коммунальная авария? Хотите пожаловаться на управляющую компанию? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Родители 4-летней тагильчанки обвиняют ЖЭУ в травмировании ребенка
10 октября, 20:30
0 1
От прохожих и авто: незаконная ограда возникла во дворе дома в Нижнем Тагиле (ФОТО)
3 октября, 17:50
4 3
Тагильчанка могла лишиться съемного жилья после смерти родственников
21 сентября, 21:00
0 5

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 283
Подписаться на новости