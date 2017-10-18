90 лифтов заменят в домах Нижнего Тагила в 2018 году

В 2018 году по программе капитального ремонта в Нижнем Тагиле заменят 90 лифтов.

Замена пройдет в 6 домах на Дзержинском районе, в других районах – в 12 домах.

Дзержинский район:

Ильича, 82, 86, ул. Алтайская, 41/26, Ленинградский проспект, 32, Юности 45, 53

Другие районы Нижнего Тагила:

Уральский проспект, 38, 42, 50, 54, В. Черепанова, 39а, Садовая, 97, Космонавтов, 4, Ермака, 20, 39, Красная, 6, Тагилстроевская 5 и 1.

По адресу Тагилстроевская, 1 замена лифта пройдет в подъезде №8, пишет «Тагильский рабочий».