Агентство недвижимости ночью пришло за 60 000 рублей к жительнице Нижнего Тагила из-за отказа от продажи квартиры

Агентство недвижимости «Золотой улей» требует от матери 2 детей 60 000 рублей за отказ от услуг по продаже квартиры. К жительнице Нижнего Тагила ночью пришли люди, представились полицией и потребовали вернуть деньги агентству за несостоявшуюся сделку.

Тагильчанка обратилась в агентство недвижимости за помощью в продаже однокомнатной квартиры.

Я обратилась в агентство «Золотой улей», желая продать однокомнатную квартиру на Вые. Собственник квартиры – моя бабушка. Я хотела купить жилье большей площади и перевезти бабушку к себе в более комфортные условия. Там, где она сейчас проживает, нет должного ухода. Предварительно по стоимости я рассчитывала на 1 миллион рублей, -- рассказала тагильчанка.

Через несколько дней женщину пригласили в офис агентства, где уже ждал покупатель и был готов внести задаток в размере 30 000 рублей.

Мне дали на подпись соглашение о задатке, где я увидела, что стоимость квартиры 820 000 рублей, из них на руки я получаю 770 000 рублей, разница идет агентству за проделанную работу. Документ мы подписали.



Изначально оговоренную стоимость квартиры риэлторы снизили, не сообщив об этом продавцу. Тагильчанка решила изучить рынок, чтобы узнать цены на похожие квартиры.





Позже, когда я пришла домой, начала смотреть стоимость выставляемых на продажу квартир и сравнивать цены. То, что мне предложили, было нереально мало. Я отказалась продавать квартиру через это агентство, -- поделилась жительница Нижнего Тагила.

Редакция TagilCity.ru тажке сравнила цены на другие подобные однокомнатные квартиры в районе Выя, выставленные на продажу данным агентством. Цены - выше 1 миллиона рублей.

Скриншот со страницы сайта АН «Золотой улей», 18 октября, 2017 г.





По словам продавца, после отказа от сделки в её адрес начались угрозы со стороны сотрудника агентства.

После этого начались угрозы со стороны риэлтора, меня пугали обращением в полицию и суд. В разговорах сотрудник Анна была некорректна, вела себя по-хамски, сказала, что теперь я должна им 60 000 рублей. Аванс от покупателя на руки я не получала. После пересчета деньги убрали в сейф в офисе агентства. Риэлтору я ответила: обращайтесь хоть куда, я не буду продавать свою квартиру за эти деньги, -- объяснила тагильчанка.

Документы на задаток, который остался в агентстве, были подписаны 5 октября, а, спустя неделю, ночью в дверь женщины стучали люди, которые представились полицейскими и требовали отдать риэлторам 60 000 рублей.

На прошлой неделе в 12 часов ночи в дверь стучали люди, представились полицией. Требовали вернуть «Золотому улью» 60 000 рублей. Я среди ночи им не открыла, испугались мои двое детей. Я сказала, если ко мне есть какие-то вопросы, то пусть меня вызывают повесткой в полицию, я приду. Откуда взялась сумма, мне тоже непонятно. И не ночью же приходить, -- пояснила женщина.

После ночного визита тагильчанка написала заявление в полицию. Во время беседы в отделении сотрудники опровергли выезд наряда по ее адресу.





В полиции мне подтвердили, что никакого вызова ночью не было зарегистрировано, по моему адресу наряд полиции не выезжал, ничего такого не зафиксировано. Мне сразу этот визит показался подозрительным, тем более приехали ночью, -- поделилась тагильчанка.

В пресс-службе полиции редакции подтвердили отсутствие вызовов правоохранителей на адрес жительницы Нижнего Тагила в этот день.

В отделе №16 ничего не известно о ночном выезде полиции по указанному адресу, -- пояснили в пресс-службе МВД Нижнего Тагила.

Директор агентства недвижимости Николай Малиновский рассказал редакции о том, что сотрудник агентства действительно обращался в полицию: звонил на горячую линию УВД.

Наш сотрудник позвонил на горячую линию полиции, объяснил ситуацию и спросил, что нам делать. Задаток скоро кончится и нам нужно как-то выходить из этой ситуации, -- пояснил директор агентства.

Жительница Нижнего Тагила написала заявление в полицию из-за ночного визита с требованием заплатить деньги за услуги по продаже квартиры, которая по факту продана не была. Сейчас по этому поводу идет проверка.



Ранее в Нижнем Тагиле началась проверка ОБЭП из-за предложений агентства Николая Малиновского по незаконному обналичиванию материнского капитала.