Два открытых колодца находятся вблизи ямы, в которую ранее упали 4 жителя Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

Как можно видеть на кадрах, заснятых рядом с дорогой на ул. Смелянского, 2, неподалёку от засыпанного опасного перекопа остаются открытыми коллекторы. Они могут представлять не меньшую опасность для пешеходов в тёмное время суток.

Два колодца всё ещё открыты. Я не знаю, закрывались ли они когда-то. Оба глубокие. Один частично заполнен водой. Если туда упасть, то мало не покажется, -- отметил местный житель в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Напомним, летом текущего года в открытый канализационный коллектор на ГГМ провалилась бойцовая собака. А год назад у того же дома №2 на ул. Смелянского в канализационный люк провалился трёхлетний мальчик. В настоящее время тот люк плотно закрыт.

Фото, видео: 17 октября, 2017 г.



Новостройка, около которой расположены все эти люки и закрытый ныне перекоп, возведена по заказу ООО СК «Тагил».