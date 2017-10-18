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Новости Нижнего Тагила

Два открытых колодца находятся вблизи ямы, в которую ранее упали 4 жителя Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

18 октября 2017, 15:55Добавить новость
Нижний Тагил,канализационный колодец,колодец,коллектор,яма,Смелянского,ггм,СК Тагил
Опасный перекоп, в который за время его существования упали и получили травмы несколько жителей Нижнего Тагила, был засыпан 16 октября. Однако в нескольких метрах от него всё ещё открыты глубокие колоды, частично заполненные водой.

Как можно видеть на кадрах, заснятых рядом с дорогой на ул. Смелянского, 2, неподалёку от засыпанного опасного перекопа остаются открытыми коллекторы. Они могут представлять не меньшую опасность для пешеходов в тёмное время суток.

 

Два колодца всё ещё открыты. Я не знаю, закрывались ли они когда-то. Оба глубокие. Один частично заполнен водой. Если туда упасть, то мало не покажется, -- отметил местный житель в разговоре с журналистом TagilCity.ru. 

 

 

Напомним, летом текущего года в открытый канализационный коллектор на ГГМ провалилась бойцовая собака. А год назад у того же дома №2 на ул. Смелянского в канализационный люк провалился трёхлетний мальчик. В настоящее время тот люк плотно закрыт.

 

Нижний Тагил,канализационный колодец,колодец,коллектор,яма,Смелянского,ггм,СК ТагилНижний Тагил,канализационный колодец,колодец,коллектор,яма,Смелянского,ггм,СК Тагил

Фото, видео: 17 октября, 2017 г.


Новостройка, около которой расположены все эти люки и закрытый ныне перекоп, возведена по заказу ООО СК «Тагил». 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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