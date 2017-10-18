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Новости Нижнего Тагила

Экс-министр транспорта и связи Свердловской области отказался признать вину в суде (ФОТО)

18 октября 2017, 15:00Добавить новость
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В Екатеринбургском суде продолжилось заседание по делу бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко. Свою вину экс-чиновник признавать не стал.

Напомним, экс-министр обвиняется в незаконном предпринимательстве. Как утверждает следствие, он фактически владел компанией ООО «УралТрансПетролиум», которая записана на его брата, а также управлял долей в 70% от ООО «УралДорТехнологии», которая значилась на его теще.

Как отметила представитель прокуратуры, эти коммерческие организации ремонтировали дороги в Нижнем Тагиле. Также они принимали участие в конкурсе на проведение ремонта подъездной дороги к Невьянской башне, пишет «Накануне.ru».

На заседании высказался свидетель – гендиректор ООО «УралДорТехнологии» Роман Жданов. Он рассказал, что Сидоренко советовался с ним по поводу развития компании. Также он предлагал передать Жданову ее долю, отмечая, что 70% уже передал своей теще. При этом женщина никак не участвовала в жизни предприятия: экс-министр возглавлял встречи и совещания вместо нее, а также контролировал финансы.

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Фото: «Накануне.ru»


Адвокат подсудимого уверена, что показания являются ложными, а дать их Жданова заставили в ФСБ. Сам Александр Сидоренко вину также не признал. Продолжение судебного заседания планируется 19 октября.

 
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