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Новости Нижнего Тагила

Падение в яму обошлось в 9000 рублей жителю Нижнего Тагила (ФОТО)

18 октября 2017, 12:45Добавить новость
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Житель Нижнего Тагила упал в неосвещённый перекоп при переезде в новую квартиру. В руках он нёс люстру за 9000 рублей, которая разбились в результате падения. Сам он по счастливому стечению обстоятельств отделался ушибами.

Я переезжал, нес люстру на новую квартиру. Меня ослепил автомобиль, я упал в яму. Конечно, я всё разбил, -- рассказал журналистам TagilCity.ru пострадавший Антон Ч. 

 

 

 

 

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О случившемся тагильчанин доложил полиции и зафиксировал полученные травмы.

 

На самом деле, мне просто повезло, что на дне ничего не было. Но и в самом падении в яму нет ничего приятного, особенно когда разбивается люстра за 9000 рублей. В травме я зафиксировал ушибы, а потом написал заявление в полицию, -- рассказал Антон журналистам TagilCity.ru. 

 

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Фото люстры в одном из интернет-магазинов. 


Представители магазина, где была приобретена люстра, восстанавливают чек, чтобы мужчина мог приложить его к исковому требованию в суде.

 

В магазине пошли на встречу, узнав о моей ситуации. Сейчас там восстанавливают чек. С ним я планирую обратиться в суд за компенсацией ущерба, -- рассказал житель ГГМ Антон.

 

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Фото двора и перекопа в день падения. Освещение на участке отсутствует.  

 

Напомним, в перекоп кроме Антона упали ещё несколько человек, одному из них понадобилась помощь скорой. Накануне перекоп был ликвидирован. Заказчиком строительства новостройки, в которой проживают все пострадавшие, является ООО «Строительная компания Тагил».

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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