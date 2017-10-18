Падение в яму обошлось в 9000 рублей жителю Нижнего Тагила (ФОТО)

Я переезжал, нес люстру на новую квартиру. Меня ослепил автомобиль, я упал в яму. Конечно, я всё разбил, -- рассказал журналистам TagilCity.ru пострадавший Антон Ч.

О случившемся тагильчанин доложил полиции и зафиксировал полученные травмы.

На самом деле, мне просто повезло, что на дне ничего не было. Но и в самом падении в яму нет ничего приятного, особенно когда разбивается люстра за 9000 рублей. В травме я зафиксировал ушибы, а потом написал заявление в полицию, -- рассказал Антон журналистам TagilCity.ru.

Фото люстры в одном из интернет-магазинов.



Представители магазина, где была приобретена люстра, восстанавливают чек, чтобы мужчина мог приложить его к исковому требованию в суде.

В магазине пошли на встречу, узнав о моей ситуации. Сейчас там восстанавливают чек. С ним я планирую обратиться в суд за компенсацией ущерба, -- рассказал житель ГГМ Антон.

Фото двора и перекопа в день падения. Освещение на участке отсутствует.

Напомним, в перекоп кроме Антона упали ещё несколько человек, одному из них понадобилась помощь скорой. Накануне перекоп был ликвидирован. Заказчиком строительства новостройки, в которой проживают все пострадавшие, является ООО «Строительная компания Тагил».