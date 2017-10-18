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Новости Нижнего Тагила

Потерявший мать ребенок едва не лишился единственного жилья в Шадринске (ВИДЕО)

18 октября 2017, 22:35Добавить новость
дети,ребенок,Свердловская область,чиновники,выселение,квартира,администрация,омбудсмен,Анна Кузнецова
История трёхлетнего мальчика из Шадринска, которого администрация захотела выселить из единственного жилья после смерти матери, завершилась. Чиновники отозвали иск о выселении после вмешательства федеральных властей.

В социальных сетях появилась история о том, как администрация Шадринска решила выселить трёхлетнего ребёнка из единственной квартиры после того, как мать малыша умерла. Жители Шадринска и пользователи сети интернет выразили несогласие с позицией шадринских чиновников.

Новость дошла до уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Как сообщила детский омбудсмен в своём Facebook, контроль за ситуацией перешёл к федеральным властям, которые тут же связались с администрацией Шадринска. В результате, местные чиновники отозвали иск о выселении, и теперь трёхлетний Даня останется в своей квартире.

Теперь забота о малыше ляжет на папины плечи, а мы обязательно поможем. Дело на контроле у руководства региона и нашего «детского» уполномоченного!, -- написала Анна Кузнецова в своём социальном профиле.

 

Видео: Сюжет НТВ о выселении трёхлетнего Дани из квартиры
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