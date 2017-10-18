Потерявший мать ребенок едва не лишился единственного жилья в Шадринске (ВИДЕО)

В социальных сетях появилась история о том, как администрация Шадринска решила выселить трёхлетнего ребёнка из единственной квартиры после того, как мать малыша умерла. Жители Шадринска и пользователи сети интернет выразили несогласие с позицией шадринских чиновников.



Новость дошла до уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Как сообщила детский омбудсмен в своём Facebook, контроль за ситуацией перешёл к федеральным властям, которые тут же связались с администрацией Шадринска. В результате, местные чиновники отозвали иск о выселении, и теперь трёхлетний Даня останется в своей квартире.





Теперь забота о малыше ляжет на папины плечи, а мы обязательно поможем. Дело на контроле у руководства региона и нашего «детского» уполномоченного!, -- написала Анна Кузнецова в своём социальном профиле.