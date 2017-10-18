Проверка полиции по факту возгорания внедорожника начата в Нижнем Тагиле

Сообщение о возгорании внедорожника на Уральском проспекте поступило 17 октября в 22:50. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что автомобиль 2013 года выпуска принадлежит женщине 1957 г.р. Ездит на нём её дочь. Девушка сообщила, что конфликтов в последнее время у неё не было, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД.

По мнению полицейских, говорить о поджоге до оглашения результатов экспертизы - преждевременно.