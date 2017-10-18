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Новости Нижнего Тагила

Проверка полиции по факту возгорания внедорожника начата в Нижнем Тагиле

18 октября 2017, 13:15Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,проверка,поджог,внедорожник,ггм,уральский проспект,возгорание,МЧС,экспертиза
В настоящее время ожидается оглашение итогов экспертизы, которая установит, почему накануне ночью в одном из дворов Нижнего Тагила загорелся Nissan X-Trail. Однако проверочные мероприятия уже начаты полицией.

Сообщение о возгорании внедорожника на Уральском проспекте поступило 17 октября в 22:50. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что автомобиль 2013 года выпуска принадлежит женщине 1957 г.р. Ездит на нём её дочь. Девушка сообщила, что конфликтов в последнее время у неё не было, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД. 

 

По мнению полицейских, говорить о поджоге до оглашения результатов экспертизы - преждевременно. 

 

При осмотре места происшествия обнаружены следы копоти, но никаких канистр или сосудов не найдено. Известно, что автомобиль был поставлен девушкой на сигнализацию в 20:30, а возгорание обнаружили в 22:40. В настоящее время специалисты МЧС проводят экспертизу, которая установит истинные причины возгорания, а полиция изучает видеозаписи, проверяет лиц, ранее осуждённых за схожие преступления, и проводит поквартирный обход, -- рассказали в пресс-службе УВД Нижнего Тагила. 

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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