Проверка полиции по факту возгорания внедорожника начата в Нижнем Тагиле

Сообщение о возгорании внедорожника на Уральском проспекте поступило 17 октября в 22:50. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что автомобиль 2013 года выпуска принадлежит женщине 1957 г.р. Ездит на нём её дочь. Девушка сообщила, что конфликтов в последнее время у неё не было, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД.
По мнению полицейских, говорить о поджоге до оглашения результатов экспертизы - преждевременно.
При осмотре места происшествия обнаружены следы копоти, но никаких канистр или сосудов не найдено. Известно, что автомобиль был поставлен девушкой на сигнализацию в 20:30, а возгорание обнаружили в 22:40. В настоящее время специалисты МЧС проводят экспертизу, которая установит истинные причины возгорания, а полиция изучает видеозаписи, проверяет лиц, ранее осуждённых за схожие преступления, и проводит поквартирный обход, -- рассказали в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.