Сим-карты в спичечном коробке и дрожжи в печенье обнаружены в посылке для осужденных ИК-12 (ВИДЕО)

16 октября автомобиль пытался проехать на территорию ИК-12. В кабине был обнаружен спичечный коробок, внутри которого находилась 21 сим-карта.



Днём ранее, 15 октября, гражданин пытался передать продукты осужденному. В пакете с печеньем сотрудники колонии обнаружили хлебопекарные дрожжи, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.



Против посетителей, которые пытались пронести на территорию колонии запрещенные предметы, будут применены соответствующие законодательству санкции.





Видео: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области