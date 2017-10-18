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Новости Нижнего Тагила

Сим-карты в спичечном коробке и дрожжи в печенье обнаружены в посылке для осужденных ИК-12 (ВИДЕО)

18 октября 2017, 00:05Добавить новость
Нижний Тагил,проверка,Свердловская область,колония,сим-карта,посылка,ИК-12
В течение 2 дней в тагильскую колонию ИК-12 пытались пронести сим-карты и дрожжи. В качестве мест для хранения посетители использовали спичечный коробок и пакет с печеньем.

16 октября автомобиль пытался проехать на территорию ИК-12. В кабине был обнаружен спичечный коробок, внутри которого находилась 21 сим-карта.

Днём ранее, 15 октября, гражданин пытался передать продукты осужденному. В пакете  с печеньем сотрудники колонии обнаружили хлебопекарные дрожжи, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.


Против посетителей, которые пытались пронести на территорию колонии запрещенные предметы, будут применены соответствующие законодательству санкции.


Видео: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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