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Новости Нижнего Тагила

Суд над «борзым» директором НТЗТИ начался в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

18 октября 2017, 19:50Добавить новость
город,деньги,Нижний Тагил,суд,уголовное дело,НТЗТИ,задержка
В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила началось заседание по уголовному делу «борзого» руководителя НТЗТИ, который не платил работникам заработную плату.

Дело получило огласку после того, как работающие на заводе теплоизоляционных изделий тагильчане сообщили Владимиру Путину на Прямой линии о задержке заработных плат, сообщает «Пятый канал».

Напомним, 34-летний руководитель предприятия обвиняется не только в невыплате денег сотрудникам, но и в присвоении средств компании.

Следствие выяснило, что с декабря 2015 года по январь текущего года соучредитель предприятия Денис Кокорин не платил заработную плату 200 сотрудникам. Общая сумма задолженности достигла 10 млн рублей. После требований выплатить деньги он ссылался на то, что долги сотрудникам отдаст только после личного обращения президента.

Меру наказания за совершенные преступления Денису Кокорину назначит суд. Ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Видео: «Пятый канал»
 
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