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Новости Нижнего Тагила

Женщина-офицер из Краснотурьинска представит Свердловскую область в финале «Народного участкового»

18 октября 2017, 10:00Добавить новость
конкурс,победа,полиция,Россия,Свердловская область,Краснотурьинск,народный участковый
Татьяна Радчук из Краснотурьинска будет бороться за победу в финале конкурса «Народный участковый-2017». Сотрудница полиции с огромным отрывом вышла в лидеры голосования в регионе по итогам второго этапа конкурса.

Интересно, за всю историю голосования ни одному участковому не удалось даже приблизиться к результату, который набрала Татьяна Радчук – 1731 голос. Отрыв от ближайшего соперника из Верхней Салды составил 600 голосов. Первый этап конкурса также был за Татьяной.

Женщина трудится в ОВД с 2007 года, а в должности участкового уполномоченного – с 2011. Она замужем и воспитывает двоих детей. На территории, вверённой Татьяне, проживает 1236 человек, из который 11 с условным сроком, трое под административным надзором и еще 10 формально под ним. Еще пятеро – несовершеннолетние, уже состоящие на учёте в полиции.

Последний этап конкурса назначен на период с 5 по 14 ноября 2017 года, передает Областная газета.

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