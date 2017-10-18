Женщина-офицер из Краснотурьинска представит Свердловскую область в финале «Народного участкового»

Интересно, за всю историю голосования ни одному участковому не удалось даже приблизиться к результату, который набрала Татьяна Радчук – 1731 голос. Отрыв от ближайшего соперника из Верхней Салды составил 600 голосов. Первый этап конкурса также был за Татьяной.



Женщина трудится в ОВД с 2007 года, а в должности участкового уполномоченного – с 2011. Она замужем и воспитывает двоих детей. На территории, вверённой Татьяне, проживает 1236 человек, из который 11 с условным сроком, трое под административным надзором и еще 10 формально под ним. Еще пятеро – несовершеннолетние, уже состоящие на учёте в полиции.



Последний этап конкурса назначен на период с 5 по 14 ноября 2017 года, передает Областная газета.