Неплательщики из Екатеринбурга лишились дорогих иномарок из-за долгов

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ходе рейда в центре Екатеринбурга совместными усилиями службы судебных приставов, автоинспекторов и работников налоговой службы был остановлен ряд водителей, у которых обнаружились задолженности по налогам и кредитам. У неплательщиков были конфискованы автомобили.
Сюжеты: Екатеринбург
17 октября на перекрёстке Белинского и Фурманова в Екатеринбурге прошёл рейд по выявлению автомобилистов-неплательщиков.
Сотрудники ФССП использовали видеокамеры, оснащённые специальным программным обеспечением, которое позволяло по номеру автомобиля проверять текущую задолженность по налогам и кредитам. В результате 3 транспортных средства были арестованы и доставлены на штрафстоянку.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как сообщает E1.ru, ещё три остановленных водителя предъявили документы об уплате задолженностей, потому были отпущены. Один гражданин прямо с места ареста отправился в отделение банка, где оплатил имеющиеся долги.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей