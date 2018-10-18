Неплательщики из Екатеринбурга лишились дорогих иномарок из-за долгов

17 октября на перекрёстке Белинского и Фурманова в Екатеринбурге прошёл рейд по выявлению автомобилистов-неплательщиков.

Сотрудники ФССП использовали видеокамеры, оснащённые специальным программным обеспечением, которое позволяло по номеру автомобиля проверять текущую задолженность по налогам и кредитам. В результате 3 транспортных средства были арестованы и доставлены на штрафстоянку.