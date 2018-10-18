Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Неплательщики из Екатеринбурга лишились дорогих иномарок из-за долгов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
95c7d4b9020b4c702667c642b8c39c070e6e4d4a 900

Неплательщики из Екатеринбурга лишились дорогих иномарок из-за долгов

Сегодня, 07:00Общество
Читайте
также
Проекты, деньги и молодёжь: Владислав Пинаев и Алексей Орлов о бюджете Нижнего Тагила
Малых, Булыгин и Беркутов чаще других пропускают заседания гордумы Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев номинирован на звание «Политик года»