Отделение «Почты России» на Руднике в Нижнем Тагиле не работает четыре месяца

Два года назад жители поселка остались без единственного отделения банка. Летом закрыли и отделение почты. Официальная причина закрытия– отсутствие электроэнергии. Местные жители рассказывают, что и до этого обслуживание здесь «оставляло желать лучшего». А с июля услуги почты стали вовсе недоступны.

По версии тагильчан, здание стало обесточено после того, как не удалось найти арендатора в пустующее помещении по соседству.

Летом руководство отделения сообщило, что проблема решается, ведутся переговоры по смене поставщика электроэнергии.

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