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Отделение «Почты России» на Руднике в Нижнем Тагиле не работает четыре месяца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отделение «Почты России» на Руднике в Нижнем Тагиле не работает четыре месяца

Сегодня, 20:14Общество
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