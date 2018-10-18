Предприятие в Тавде задолжало сотрудникам за три месяца 7,6 миллиона рублей

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278 сотрудников предприятия «Тавдинские инженерные системы» не получали зарплату с июля по август в 2018 году, общая сумма долга составила 7,6 млн рублей.
МУП «Тавдинские инженерные сети» не выплачивало 278 своим сотрудникам зарплату с июля по август в 2018 году. Общий долг перед рабочими составил 7,6 млн рублей.
Тавдинская городская прокуратура организовала проверку по факту нарушения трудовых отношений. В адрес директора организации было вынесено представление о погашении образовавшейся задолженности, составлен соответствующий график.
Кроме того, руководителю предприятия было предписано начислить компенсацию пострадавшим от задержки оплаты труда сотрудникам на общую сумму в 214 тысяч рублей.
В результате предпринятых мер заработная плата была выплачена в полном объеме, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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