Предприятие в Тавде задолжало сотрудникам за три месяца 7,6 миллиона рублей

МУП «Тавдинские инженерные сети» не выплачивало 278 своим сотрудникам зарплату с июля по август в 2018 году. Общий долг перед рабочими составил 7,6 млн рублей.

Тавдинская городская прокуратура организовала проверку по факту нарушения трудовых отношений. В адрес директора организации было вынесено представление о погашении образовавшейся задолженности, составлен соответствующий график.

Кроме того, руководителю предприятия было предписано начислить компенсацию пострадавшим от задержки оплаты труда сотрудникам на общую сумму в 214 тысяч рублей.