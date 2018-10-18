Программа «Патриотическое воспитание молодых граждан» реализуется в Нижнем Тагиле

Юные тагильчане приняли участие в региональном фестивале патриотической песни «Афганский ветер», в игре «Победа», в городском конкурсе-смотре музеев и уголков боевой славы, научно-практической конференции «Наследники великой Победы» и многих других. Школьники и студенты достойно представляют Нижний Тагил на областных и региональных мероприятиях.

На совещании со специалистами управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политике депутаты подняли вопрос качественных показателей, обратив внимание на то, что детям важно не просто поучаствовать, но и вынести что-то для себя.

Видео