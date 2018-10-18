Расследование будет проведено в «Магните» на Первомайской в Нижнем Тагиле

Дело было возбуждено в отношении Акционерного общества «Тандер», зарегистрированного в Краснодаре, на объекте «Магнита» по Первомайской, 27. Об этом ведомство информировало редакцию TagilCity.ru.

Также сотрудники Роспотребнадзора проведут в «Магазине» административное расследование по факту нарушений норм утилизации, о результатах которого расскажут в установленные законом сроки.

Специальный контейнер должен быть с крышкой, чтобы пресечь попадание продуктов питания с истекшим сроком годности к людям. Не должно быть никакого несанкционированного доступа, сообщили в беседе с TagilCity.ru представители Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле.

Если нарушения подтвердятся, то материалы проверки будут переданы в суд.

За нарушение требований санитарного законодательства в данном случае может быть предусмотрено наказание от 100 000 до 250 000 рублей.