Спасатели Нижнего Тагила «эвакуировали» людей на горе Белой

Накануне на ГЛК «Гора Белая» спасатели отрабатывали действия в результате ЧС. По одной из легенд на котельной комплекса произошла утечка газа, по другой - перестал работать кресельный подъемник.
На горнолыжном комплексе «Гора Белая» прошли комплексные учения личного состава МБУ «Центр защиты и территории г. Н.Тагил» с персоналом организации. Отрабатывалась схема действий спасателей двух служб в условиях различных чрезвычайных ситуаций.
По сценарию первой легенды, на котельной ГЛК произошла утечка газа. Внутри помещения находился сотрудник, связь с которым была потеряна. На поиски пострадавшего и ликвидацию неисправности на газопроводе в котельную были направлены спасатели в спецкостюмах и масках с воздухом. Они разыскали пострадавшего, одели ему противогаз и вынесли его из помещения, где произошла утечка.
По второй легенде, на подъемнике находились четыре человека, а в это время произошел технический сбой, в связи с которым перестал работать кресельный подъемник. При помощи альпинистского снаряжения спасатели произвели эвакуацию, в результате которой сняли всех застрявших на подъемнике людей.
В ходе учений все действия спасателей и персонала горнолыжного комплекса прошли слаженно в установленное нормативами время, пишет МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».