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Спасатели Нижнего Тагила «эвакуировали» людей на горе Белой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спасатели Нижнего Тагила «эвакуировали» людей на горе Белой

Сегодня, 17:46Общество
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