Студент из Верхней Салды на 14 лет отправится в колонию за хранение наркотиков
Сегодня, 07:30Общество
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19-летний студент техникума в Верхней Салде ближайшие 14 лет проведёт в колонии строго режима. Суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Согласно материалам дела, будучи несовершеннолетним подсудимый ни раз привлекался к административной ответственности за кражи, и в течение 6 месяцев проходил лечение от наркотической зависимости.
Однако это не помогло ему прекратить противозаконную деятельность, что, в результате, привело на скамью подсудимых. Правоохранительные органы обвинили его в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а суд, рассмотрев материалы уголовного дела, удовлетворил требования гособвинения.
В соответствии с приговором, который вступил в законную силу, 19-летний юноша был приговорён к 14 годам заключения в колонии строгого режима, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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