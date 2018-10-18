Студент из Верхней Салды на 14 лет отправится в колонию за хранение наркотиков

Согласно материалам дела, будучи несовершеннолетним подсудимый ни раз привлекался к административной ответственности за кражи, и в течение 6 месяцев проходил лечение от наркотической зависимости.

Однако это не помогло ему прекратить противозаконную деятельность, что, в результате, привело на скамью подсудимых. Правоохранительные органы обвинили его в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а суд, рассмотрев материалы уголовного дела, удовлетворил требования гособвинения.