Жители Свердловской области почтили память погибших в теракте в Керчи

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17 октября жители Екатеринбурга организовали мемориал на площади Труда. Туда несут свечи, цветы и мягкие игрушки.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда, Екатеринбург
В Екатеринбурге на площади Труда организован импровизированный мемориал памяти погибших в техникуме Керчи 16 октября педагогов и студентов. Инициаторами мемориала памяти выступили волонтерский центр медколледжа, Лига волонтерских отрядов, Ресурсный центр безопасности жизнедеятельности и Ассоциация волонтёрских отрядов учреждений СПО Екатеринбурга.
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В Свердловском областном краеведческом музее, где открыта выставка «Керчь – самый древний город России» была организована траурная церемония.
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Минутой молчания почтили погибших в теракте студенты Верхнесалдинского многопрофильного техникума.
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В самой Керчи объявлен трехдневный траур, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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