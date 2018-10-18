Жители Свердловской области почтили память погибших в теракте в Керчи

В Екатеринбурге на площади Труда организован импровизированный мемориал памяти погибших в техникуме Керчи 16 октября педагогов и студентов. Инициаторами мемориала памяти выступили волонтерский центр медколледжа, Лига волонтерских отрядов, Ресурсный центр безопасности жизнедеятельности и Ассоциация волонтёрских отрядов учреждений СПО Екатеринбурга.