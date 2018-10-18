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Животные выставки «пушистиков» в Нижней Салде были брошены в ТЦ «Аракс» без еды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Животные выставки «пушистиков» в Нижней Салде были брошены в ТЦ «Аракс» без еды

Сегодня, 13:45ОбществоЮлия Суворова
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