Животные выставки «пушистиков» в Нижней Салде были брошены в ТЦ «Аракс» без еды
Владелец выставки животных из-за закончившейся аренды бросил питомцев в ТЦ «Аракс» в Нижней Салде. Выставка была закрыта 15 октября, однако животные остались в помещении без присмотра.
В Нижней Салде владелец выставки диких и домашних животных бросил своих подопечных в торговом центре. Со слов местных жителей, у мужчины закончилась аренда и он не знал, куда их перевезти.
Животные были брошены в клетках в открытом доступе на территории торгового центра, звери были голодными, а в клетках несколько дней не прибирались.
В Нижнюю Салду приехал контактный зоопарк, расположился по адресу Ломоносова, 10, на третьем этаже. 15 октября закончился срок аренды, арендаторы уехали, оставили всех животных. Два дня их никто не кормил и не поил, при этом, вокруг ходят люди, и им в голову не пришло позвонить в соответствующие службы или покормить животных,рассказала в соцсетях очевидица инцидента.
Жители Нижней Салды сами покормили животных и обратились в полицию.
По данному факту была вызвана полиция, и вскоре нашелся тот горе-хозяин контактного зоопарка, в данный момент идет разбирательство,пояснила редакции девушка Анастасия.
После обращения в правоохранительные органы владелец зоопарка обещал вскоре перевезти питомцев. Причина, по которой животные были брошены без еды, осталась неизвестной.
В ветеринарной станции на обращение редакции TagilCity.ru сообщили, что перед заездом зоопарка в город у животных проверяются все справки и животные не опасны для людей:
Все зоопарки, приезжая в город, проходят проверку у нас, они предоставляют всю документацию. Касательно возникшей ситуации с собственником – проведем проверку. Жители к нам не обращались по этому вопросу.
Связаться с администрацией торгового центра «Аракс» в Нижней Салде не удалось. По указанному в открытых источниках номеру телефона никто не взял трубку.