Животные выставки «пушистиков» в Нижней Салде были брошены в ТЦ «Аракс» без еды

В Нижней Салде владелец выставки диких и домашних животных бросил своих подопечных в торговом центре. Со слов местных жителей, у мужчины закончилась аренда и он не знал, куда их перевезти.

Животные были брошены в клетках в открытом доступе на территории торгового центра, звери были голодными, а в клетках несколько дней не прибирались.

В Нижнюю Салду приехал контактный зоопарк, расположился по адресу Ломоносова, 10, на третьем этаже. 15 октября закончился срок аренды, арендаторы уехали, оставили всех животных. Два дня их никто не кормил и не поил, при этом, вокруг ходят люди, и им в голову не пришло позвонить в соответствующие службы или покормить животных,рассказала в соцсетях очевидица инцидента.

Жители Нижней Салды сами покормили животных и обратились в полицию.

По данному факту была вызвана полиция, и вскоре нашелся тот горе-хозяин контактного зоопарка, в данный момент идет разбирательство,пояснила редакции девушка Анастасия.

После обращения в правоохранительные органы владелец зоопарка обещал вскоре перевезти питомцев. Причина, по которой животные были брошены без еды, осталась неизвестной.

В ветеринарной станции на обращение редакции TagilCity.ru сообщили, что перед заездом зоопарка в город у животных проверяются все справки и животные не опасны для людей:

Все зоопарки, приезжая в город, проходят проверку у нас, они предоставляют всю документацию. Касательно возникшей ситуации с собственником – проведем проверку. Жители к нам не обращались по этому вопросу.