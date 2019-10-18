Без дыма, без пепла: как «Филип Моррис Интернэшнл» меняет направление бизнеса

Когда даже гигантские международные компании с многолетней историей принимают решение полностью трансформировать свой бизнес, становится очевидным - не нужно бояться перемен. Рассказываем, почему «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) планирует полностью отказаться от производства обычных сигарет.

ФМИ стала первой табачной компанией, которая трансформирует свой бизнес в сторону инновационных бездымных продуктов - то есть продуктов, которые не оставляют дыма и пепла. Чтобы достичь этой цели, нужно было придумать, как отказаться от горения. «Филип Моррис Интернэшнл» работала над этой задачей более 20 лет. Первый вариант системы нагревания появился еще в 1998 году - он назывался Accord и напоминал своим видом популярный в те годы пейджер. В 2006 компания выпустила новое устройство - HeatBar. Но самым успешным бездымным продуктом стал IQOS - эта система нагревания табака произвела настоящую революцию.

С 2008 года ФМИ вложила более 6 млрд долл. США в разработку, научную оценку и организацию производства IQOS. Над бездымным продуктом работало свыше 400 ученых и инженеров в научно-исследовательском центре ФМИ в Швейцарии. В основе устройства - инновационная технология HeatControl™. Она нагревает обработанный табак до температуры не более 350°C, что намного ниже температуры горения табака.

Три года назад компания объявила, что в перспективе планирует полностью отказаться от производства сигарет - смелый шаг для одного из ведущих производителей этого продукта. Но в ФМИ убеждены, что кардинальных изменений и результатов в области борьбы с курением сигарет можно добиться, стимулируя курильщиков переходить на менее вредные никотиносодержащие продукты.

«В России 35 миллионов курильщиков, и наша цель – чтобы те из них, кто не бросает курить перешли на менее вредную альтернативу», - отмечает Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.