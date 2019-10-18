Буддисты и ЕВРАЗ смогли договориться о переносе монастыря на горе Качканар
Сегодня, 14:59ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ЕВРАЗ и буддисты общины «Шедруб Линг» заключили соглашение о переносе монастыря с горы Качканар, освободив участок для разработки Собственно-Качканарского месторождения, сообщает «Областная газета».
Вице-губернатор Сергей Бидонько отметил, что развитие промышленности является приоритетным для региона. Буддистам была предложена новая площадка, кроме того, за ними сохранено право паломничества на старое место.
Горные работы — это опасный вид деятельности. Поэтому мы с ЕВРАЗом предложили выделить общине земельный участок на безопасном расстоянии,подчеркнул чиновник.
Новые постройки для общины будут возведены к 2020 году.
Напомним, конфликт между холдингом и буддистами длился несколько лет. Земля, где стоит монастырь, принадлежит ЕВРАЗу и там запланирована разработка месторождений КГОКа.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей