Буддисты и ЕВРАЗ смогли договориться о переносе монастыря на горе Качканар

Вице-губернатор Сергей Бидонько отметил, что развитие промышленности является приоритетным для региона. Буддистам была предложена новая площадка, кроме того, за ними сохранено право паломничества на старое место.

Горные работы — это опасный вид деятельности. Поэтому мы с ЕВРАЗом предложили выделить общине земельный участок на безопасном расстоянии,подчеркнул чиновник.

Новые постройки для общины будут возведены к 2020 году.