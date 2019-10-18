Из ЯНАО в Екатеринбург привезут едва выживших в пункте содержания хаски
Сегодня, 17:51ОбществоФото: сообщество «HuskyEkb — возьми хаски из приюта»
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Из Ноябрьска в Екатеринбург волонтёры привезут шесть собак породы хаски, которые содержались в приюте для бездомных животных. Собаки были истощены, а исполнители контракта по отлову и содержанию бездомных животных заявляют, что у них не хватает средств на их содержание, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Животным грозило усыпление, но фонд Pizza Mia Life вызвался помочь забрать их, и к вечеру 18 октября собак привезут в Екатеринбург. Первым делом их доставят в клинику, потом на передержку в карантин, а после собаки поселятся в приюте фонда.
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Кроме того, из города Губкинский привезут ещё двух выброшенных на улицу собак и девять щенков. Как рассказала создатель приюта Анастасия Кудрявцева, хозяева после дачного сезона бросили двух сук хаски, которые были беременны.
Родились щенки, пятерых пристроили жители, жили они в садах. А потом подростки решили развлечься и одному щенку отрезали лапку. Волонтеры из ХМАО переправили собак в Сургут, завтра утром выезжаем за ними,рассказала Анастасия Кудрявцева.
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