Из ЯНАО в Екатеринбург привезут едва выживших в пункте содержания хаски

Животным грозило усыпление, но фонд Pizza Mia Life вызвался помочь забрать их, и к вечеру 18 октября собак привезут в Екатеринбург. Первым делом их доставят в клинику, потом на передержку в карантин, а после собаки поселятся в приюте фонда.

Кроме того, из города Губкинский привезут ещё двух выброшенных на улицу собак и девять щенков. Как рассказала создатель приюта Анастасия Кудрявцева, хозяева после дачного сезона бросили двух сук хаски, которые были беременны.