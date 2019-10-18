Мэр Нижнего Тагила рассказал профсоюзам об итогах работы за год
Сегодня, 19:11ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с лидерами профсоюзных организаций и рассказал им о проделанной работе за год и перспективах развития города, сообщает пресс-служба Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Наиболее значимыми результатами мэр назвал строительство новой школы на 1200 мест, ремонт пять дворов и двух общественных территорий, досрочное завершение в этом году программ капремонта и переселения из ветхого жилья.
Также Владислав Пинаев рассказал о планах развития города и решении социальных вопросов:
Город участвует сразу в трех национальных проектах, связанных с ремонтом автодорог, созданием комфортной городской среды и строительством социальных объектов. Это дает огромные преимущества в финансировании и обеспечивает качественный скачок в развитии территории. Несмотря на все сложности, город должен и будет развиваться.
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