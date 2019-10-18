Мэр Нижнего Тагила рассказал профсоюзам об итогах работы за год

Наиболее значимыми результатами мэр назвал строительство новой школы на 1200 мест, ремонт пять дворов и двух общественных территорий, досрочное завершение в этом году программ капремонта и переселения из ветхого жилья.

Также Владислав Пинаев рассказал о планах развития города и решении социальных вопросов: