На Урале бывший главврач больницы обвиняется в хищении 23 миллионов рублей
Сегодня, 20:33ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Талицком районе бывший главврач больницы обвиняется в хищении 23 млн рублей, пишет Медвестник.
Обвиняемый давал бухгалтерам больницы указание оплачивать счета за оказанные контрагентами услуги и выполненные работы. Договоры он заключал с фиктивными фирмами, таким образом потратив 13 млн рублей.
Также, по версии следствия, он присвоил 10 млн рублей, оплачивая счета ИП, которые по факту не оказывали никаких услуг медучреждению.
Кроме того, экс-главврач пользовался в личных целях бензином и дизельным топливом, принадлежащим больнице. Даже после увольнения он не прекратил пользоваться топливной картой учреждения до момента ее блокировки.
Уголовное дело в отношении бывшего медработника рассмотрит Талицкий районный суд.
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