«Россети» произвели запуск подстанции в Ленинградской области

"Новые известия" пишут, что подстанция построена для того, чтобы обеспечить электроэнергией компрессорную станцию «Славянская», выступающую стартовой позицией газопровода «Северный поток - 2». При этом новый автоматизированный и усиленный в плане защиты энергообъект был возведен менее чем за год.

Глава региона Александр Дрозденко подчеркнул существенные инвестиционные потоки, которые придут в Кингисеппский район в течение следующих нескольких лет. В настоящее время на этой территории проходит строительство самых крупных портовых комплексов, а также инновационной трубопроводной системы «Северный поток - 2». Открытая подстанция обеспечит деятельность конечной точки газопровода — КС «Славянская». Вместе с тем предусмотрен и резерв, достаточный для решения социально-экономических задач Усть-Лужского поселения.

В ходе возведения подстанции учитывались концептуальные положения проекта «Цифровая трансформация 2030», реализуемого «Россетями». Энергообъект оснастили двумя трансформаторами, мощностью по 16 МВА. Вместе с тем удаленно контролируемая подстанция предусматривает адаптивное управление режимом работы оборудования, цифровой обмен между техносистемами, а также дистанционный оборот данных относительно параметров работы сети.