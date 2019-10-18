«Россети» произвели запуск подстанции в Ленинградской области

ГК «Россети» дали старт работе новой подстанции «Куземкино», расположенной в Кингисеппском районе Ленинградской области. Запуск осуществлялся при участии главы холдинга Павла Ливинского, губернатора региона Александра Дрозденко, а также гендиректора компании «Россети Ленэнерго» Андрея Рюмина.
"Новые известия" пишут, что подстанция построена для того, чтобы обеспечить электроэнергией компрессорную станцию «Славянская», выступающую стартовой позицией газопровода «Северный поток - 2». При этом новый автоматизированный и усиленный в плане защиты энергообъект был возведен менее чем за год.
Глава региона Александр Дрозденко подчеркнул существенные инвестиционные потоки, которые придут в Кингисеппский район в течение следующих нескольких лет. В настоящее время на этой территории проходит строительство самых крупных портовых комплексов, а также инновационной трубопроводной системы «Северный поток - 2». Открытая подстанция обеспечит деятельность конечной точки газопровода — КС «Славянская». Вместе с тем предусмотрен и резерв, достаточный для решения социально-экономических задач Усть-Лужского поселения.
В ходе возведения подстанции учитывались концептуальные положения проекта «Цифровая трансформация 2030», реализуемого «Россетями». Энергообъект оснастили двумя трансформаторами, мощностью по 16 МВА. Вместе с тем удаленно контролируемая подстанция предусматривает адаптивное управление режимом работы оборудования, цифровой обмен между техносистемами, а также дистанционный оборот данных относительно параметров работы сети.
Отмечается, что, по словам Павла Ливинского, открытие нового энергообъекта — еще один этап в построении в Ленинградской области инновационного электрокомплекса, контролируемого за счет высоких технологий. Он также добавил, что необходимо стремиться к оказанию качественных услуг всем категориям потребителей, включая электроснабжение стратегически важных для экономики России проектов.