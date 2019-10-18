Россияне требуют пожизненных сроков для подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной
Сегодня, 19:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В интернете появилась петиция за то, чтобы приговорить подозреваемых в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной, к пожизненным строкам. Петиция опубликована портале Change.org.
Сюжеты: Екатеринбург
Петиция адресована председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Подписали прошение 2,6 тысячи человек. Авторы петиции подчеркивают, что у двоих подозреваемых в убийстве девушки есть маленькие дети, а также они оказывают содействие следствию. По этой причине нужно подписать петицию о вынесении высшей меры наказания для подозреваемых.
Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда поехала продавать свою машину. Ее тело обнаружили 15 октября. Машина девушки оказалась у перекупщиков в Челябинске. По подозрению в убийстве екатеринбурженки были задержаны двое мужчин и одна женщина. Они останутся под стражей до 11 декабря.
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