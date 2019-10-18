Россияне требуют пожизненных сроков для подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной

Петиция адресована председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Подписали прошение 2,6 тысячи человек. Авторы петиции подчеркивают, что у двоих подозреваемых в убийстве девушки есть маленькие дети, а также они оказывают содействие следствию. По этой причине нужно подписать петицию о вынесении высшей меры наказания для подозреваемых.