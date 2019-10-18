В Екатеринбурге организована проверка после оскорбления ребенка-инвалида в трамвае
Сегодня, 15:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура в Екатеринбурге организовала проверку после публикации СМИ об оскорблении женщины и ребенка инвалида в общественном транспорте, сообщает надзорное ведомство.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительным данным, кондуктор трамвая потребовала от женщины оплатить провоз коляски с ребенком-инвалидом, назвав его «багажом». Таким образом, сообщается, что кондуктор оскорбила женщину и ребенка с ОВЗ. Причиной конфликта стало то, что свердловчанка заплатила за проезд мелочью.
Прокуратура устанавливает произошел ли в действительности такой инцидент, кроме того, руководитель транспортного предприятия будет вызван для дачи объяснений. При наличии оснований будут принят меры прокурорского реагирования.
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