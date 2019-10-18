В Екатеринбурге организована проверка после оскорбления ребенка-инвалида в трамвае

По предварительным данным, кондуктор трамвая потребовала от женщины оплатить провоз коляски с ребенком-инвалидом, назвав его «багажом». Таким образом, сообщается, что кондуктор оскорбила женщину и ребенка с ОВЗ. Причиной конфликта стало то, что свердловчанка заплатила за проезд мелочью.