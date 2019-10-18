В Екатеринбурге подполковника УЭБиПК с судимостью за коррупцию восстановили на службе
Свердловский областной суд признал незаконным увольнение со службы сотрудника «антикоррупционного» подразделения ГУ МВД по региону подполковника Николая Жукова, осужденного за склонение чиновника к получению взятки, сообщает 66.ru.
Согласно материалам дела, в июне 2017 года Жуков и трое его коллег были задержаны по подозрению в коррупции. Полицейские, с целью карьерного роста спровоцировали чиновника Росприроднадзора по УрФО получить взятку в размере 200 тысяч рублей за покровительство некоммерческой организации. В СКР заявили, что совершено такое деяние с превышением должностных полномочий и в нарушение закона об оперативно-розыскной деятельности. Последний запрещает подстрекательство к противоправным действиям.
В апреле этого года Свердловский областной суд признал Жукова виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и приговорил к трем годам условно. Остальные обвиняемые также получили сроки, но без лишения свободы. Все осужденные сотрудники в результате разбирательств были уволены.
Жуков обжаловал решение суда, но ему было отказано в восстановлении на службе и взыскании оплаты за вынужденные прогулы. Суд посчитал, что совершение проступка связано с низкими моральными качествами, а потому в органах сотрудник служить не может.
Это решение Жуков тоже обжаловал, и на этот раз Апелляционный суд встал на его сторону. Это значит, что ведомство обязано восстановить подполковника в прежней должности оперуполномоченного УЭБиПК. Кроме того, МВД выплатит ему 200 тысяч рублей за вынужденные прогулы.