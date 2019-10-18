В Екатеринбурге повторно арестован организатор пикета против опроса по храму

Свердловчанина арестовали повторно за распространение материалов запрещенного в России движения «Артподготовка». Как сообщают СМИ, речь идет о фотографии с флагом движения, размещенной в соцсетях еще в 2017 году. Также суд постановил заблокировать аккаунт активиста. Балдин поясняет, что не исключает, что за административными арестами последует уголовное преследование.

Балдин ранее уже был арестован, выйти на свободу он должен был вчера, однако ему сообщили, что на него составлен новый протокол. Балдин организовал митинг против опроса о строительстве Храма святой Екатерины и собирался выйти на улицы города 12 октября. Однако пикет не был согласован Министерством безопасности Свердловской области.