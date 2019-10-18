В Каменске-Уральском мать Каторгиной потребовала смертной казни для убийц
Сегодня, 13:33ОбществоФото: Ура.ру
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Мать убитой в Екатеринбурге из-за машины Ксении Каторгиной во время похорон дочери сообщила, какое наказание хотела бы для преступников, пишет Ура.ру.
На вопрос корреспондентов о том, какого наказания заслуживают люди, лишившие жизни ее дочь, женщина заявила: «Смертной казни». Помимо этого, женщина подчеркнула, что не верит в возможное раскаяние преступников.
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Видео: Ура.Ру
Напомним, похороны Ксении состоялись сегодня. На них пришли около ста человек, также на похоронах присутствовала 9-летняя дочь убитой. Ксению лишили жизни из-за автомобиля. Девушку зарезали и скинули в колодец. Ее автомобиль марки «Ауди» был обнаружен у перекупщиков в Челябинской области. Трое подозреваемых были задержаны, они указали место, где спрятали тело и рассказали, как убивали девушку.
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