В Каменске-Уральском мать Каторгиной потребовала смертной казни для убийц

На вопрос корреспондентов о том, какого наказания заслуживают люди, лишившие жизни ее дочь, женщина заявила: «Смертной казни». Помимо этого, женщина подчеркнула, что не верит в возможное раскаяние преступников.

Напомним, похороны Ксении состоялись сегодня. На них пришли около ста человек, также на похоронах присутствовала 9-летняя дочь убитой. Ксению лишили жизни из-за автомобиля. Девушку зарезали и скинули в колодец. Ее автомобиль марки «Ауди» был обнаружен у перекупщиков в Челябинской области. Трое подозреваемых были задержаны, они указали место, где спрятали тело и рассказали, как убивали девушку.