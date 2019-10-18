В Нижнем Тагиле состоялось открытие парка со скульптурами советского периода
Нижнетагильскому музею изобразительных искусств сегодня исполнилось 75 лет. В честь юбилея состоялось празднование, в ходе которого были открыты парк скульптур советского периода и выставка «Метафора творчества… Голос художника», сообщает пресс-служба администрации города Нижнего Тагила.
В открытии парка участвовал мэр города Владислав Пинаев, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и директор музея ИЗО Марина Агеева.
По мнению Виктории Казаковой, новый парк привлечет не только жителей города, но и его гостей.
Владислав Пинаев отметил, что открытие состоялось благодаря поддержке правительства Свердловской области и инициативе его заместителей Алексея Бурдилова и Валерия Сурова.
Безусловно данная территория будет развиваться и пользоваться популярностью не только среди художников, подчеркнул мэр Нижнего Тагила.
Проект «Метафора творчества… Голос художника» был создан благодаря сотрудникам музея ИЗО, которые работали со столичными художниками и их наследниками.
На выставке представлены самые яркие коллекции выдающихся творцов ХХ века: Павла Голубятникова, Арона Зинштейна, Ильи Слонима, Михаила Шемякина, Элия Белютина, Валентины Диффинэ-Кристи и Павла Басманова.
Парк скульптур советского периода создавался в рамках государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». На первом этапе были благоустроены и озеленены территории в районе музея на ул. Уральская, 7. На втором этапе были проведены работы по обустройству парка, подготовлены постаменты для скульптур, а также установлено освещение и монтированы ограждения. Общая стоимость контракта составила 4,377 миллиона рублей.