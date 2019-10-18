В Нижнем Тагиле состоялось открытие парка со скульптурами советского периода

В открытии парка участвовал мэр города Владислав Пинаев, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и директор музея ИЗО Марина Агеева.

По мнению Виктории Казаковой, новый парк привлечет не только жителей города, но и его гостей.

Владислав Пинаев отметил, что открытие состоялось благодаря поддержке правительства Свердловской области и инициативе его заместителей Алексея Бурдилова и Валерия Сурова.

Безусловно данная территория будет развиваться и пользоваться популярностью не только среди художников, подчеркнул мэр Нижнего Тагила.

Проект «Метафора творчества… Голос художника» был создан благодаря сотрудникам музея ИЗО, которые работали со столичными художниками и их наследниками.

На выставке представлены самые яркие коллекции выдающихся творцов ХХ века: Павла Голубятникова, Арона Зинштейна, Ильи Слонима, Михаила Шемякина, Элия Белютина, Валентины Диффинэ-Кристи и Павла Басманова.